Werken kruispunt Veurnekeiweg (N39) met Kortestraat/Dorpplaats in Wulpen starten

Op dinsdag 7 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer in Wulpen, deelgemeente van Koksijde, met de werken op het kruispunt van de Veurnekeiweg (N39) met de Kortestraat en de Dorpplaats. Bij de werken, die een maand duren, wordt het kruispunt veiliger gemaakt.

“Het kruispunt ligt op een belangrijke schoolroute waar dagelijks veel schoolgaande kinderen oversteken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Door het kruispunt veiliger te maken, kunnen we die veilige oversteek garanderen.”

Concreet worden er twee middengeleiders geplaatst en wordt zowel het fietspad als de toplaag uit asfalt vernieuwd. Tot slot wordt er ook een punctuele LED-verlichting geïnstalleerd zodat fietsers en voetgangers beter zichtbaar zijn.

Omleiding

Gedurende de hele periode van de werken is er een tijdelijke omleiding voor het plaatselijk verkeer via de Veurnekeiweg (N39) en de Dijk. Vrachtverkeer hoger dan 3,8 meter zal worden omgeleid via de E40 tussen afrit 2 Oostduinkerke en afrit 3 Nieuwpoort. Het plaatselijke vrachtverkeer onder de 3,8 meter wordt omgeleid via de Kinderlaan (N355), de Albert I-laan (N34) en de Leopold II-laan (N330). Fietsers volgen de plaatselijke omleiding via Veurnekeiweg en de Dijk.

Meer info opwegenenverkeer.be/koksijde.