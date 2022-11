Werken in Molenstraat starten pas eind 2024

Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Wervik plannen riolerings- en wegeniswerken in de Rekestraat, Bakkerstraat en een deel van de Molenstraat. In de raadzaal van het stadhuis was er een infomarkt. “We voorzien de start in het begin van de Molenstraat in september 2024”, zegt Annelies Steelandt van het ontwerpbureau Cnockaert. “De volgende fasen worden later toegelicht.”

“In de Reke- en Bakkerstraat komen er vaste parkeerstroken. De rijweg in de Rekestraat wordt aangelegd in kleinschalige materialen, in de Bakkerstraat komt er asfalt en aandacht voor groenaccenten en fietsers uit de tegenrichting. De voetpaden en parkeerstroken in de Bakkerstraat komen in betonstraatstenen.” De twee straten zijn met éénrichtingsverkeer. De Molenstraat is een gewestweg en valt dus onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. Destijds werd verteld dat er in de Molenstraat alleen wegen- en rioleringswerken zouden plaatsvinden tussen de Gas- en Tramstraat.”

“Nu blijkt uit de plannen dat heel de Molenstraat wordt aangepakt, evenwel divers. Rioleringswerken in de drukke Molenstraat zijn voorzien in het deel tussen de Steenakker en de Grauwe Zusterstraat en tussen de Gas- en Rekestraat. “Tussen de Grauwe Zuster- en Gasstraat zijn er geen rioleringswerken nodig, omdat dit eerder al gebeurde”, aldus Annelies Steelandt. “Het deel van de Molenstraat tussen de Tramstraat en het einde aan de Speldenstraat krijgt alleen een nieuwe laag asfalt.”

Meer groen

In de Molenstraat komt er voorbij de spoorweg richting het centrum extra groen als een poort naar het centrum. Op de plannen zijn daar aan weerszijden drie en twee bomen getekend. De rijweg is tot aan de spoorweg voorzien in uitgewassen beton, zoals nu de Steenakker is heraangelegd. Er is met het dossier nog een lange weg aan te leggen. Na deze infomarkt zijn aanpassingen nog mogelijk. Het dossier komt dan ter goedkeuring op de gemeenteraad en moet de stad een omgevingsvergunning aanvragen.”

“Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen of bezwaar indienen. Finaal worden de werken door het schepencollege gegund aan een aannemer. “Eenmaal de aannemer bekend is, komt er nog een infovergadering met de aannemer en uiteraard de bewoners”, zegt Annelies.

Marc Cailliau heeft een fietsenhandel in de Molenstraat en was met zijn echtgenote aanwezig in het stadhuis. “Mijn voornaamste bekommernis was wanneer die werken gaan beginnen, hoe lang het gaat duren en hoe het met de bereikbaarheid zit”, zegt Marc. “Na de info zie ik voor ons niet onmiddellijk een probleem. Voor onze klanten is de doorgang in de Gasstraat via de nieuwe parking van en naar de Speldenstraat een groot pluspunt. Voor klanten uit bijvoorbeeld Komen maakt dat het heel gemakkelijk, want ze moeten niet langer een toer door het centrum doen.”

Aanvankelijk was er een piste om van de Rekestraat – net zoals vlakbij de Vredestraat – een woonerf en dus zonder voetpaden te maken, maar die piste is verlaten. “Omdat de Rekestraat te smal is”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit).

