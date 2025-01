Verkeerschaos verwacht in Ardooie

Vanaf maandag 27 januari verwacht men in Ardooie de nodige verkeersellende.

Er treedt een nieuwe fase in werking bij de rioleringswerken in de Beverensestraat. Het kruispunt met de Sprietstraat wordt volledig onderbroken. Alle verkeer van en naar Roeselare moet via de Roeselaarsestraat rijden. Er wordt een omlegging voorzien.

De Kortrijksestraat wordt dan eenrichtingsverkeer. Vanuit het centrum naar de Oostlaan rijden is enkel mogelijk via de Motestraat. In de Beverensestraat is het warenhuis Okay enkel te bereiken via de Seringenstraat. BEN is bereikbaar via de Kortijksestraat en let hierbij op de éénrichting.