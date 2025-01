Veel volk op infomarkt over werken aan Kuurnebrug

De infomarkt over de werken aan de Kuurnebrug was een voltreffer met veel bezoekers uit Kuurne én uit Harelbeke. De zaal van was veel te klein. De infomarkt ging over de brug tussen de twee gemeenten, die verhoogd moet worden zodat voortaan schepen met drie containerlagen onder de brug kunnen varen, en daarvoor minstens 7 meter nodig hebben.

De infomarkt had plaats in de gebouwen van Fournier-Cavos. “De ophoging zal gebeuren met hydraulische vijzels die onder de brug geplaatst worden. Dit werk duurt twee dagen.

De omgevingswerken en de aanloophellingen naar de brug aanpassen zullen heel wat meer tijd in beslag nemen”, opent Geert Weymeis van de Vlaamse Waterweg, de infonamiddag. “Ik vroeg me al af waarom de brug moet verhoogd worden”, zegt bewoner Albert (63) uit Kuurne. “Voor fietsers is het al een moeilijke beklimming en dat zal verbeteren. Een nieuwe brug komt er niet, dat was eerder al beslist”, aldus burgemeester Francis Benoit Van Kuurne. De brug ligt op de grens met Stad Harelbeke en dat heeft zijn impact op Harelbeke want de werken op die veel gebruikte verbinding starten op 25 februari en duren tot eind november 2025.

“De brug is nog in goede staat”

“In opdracht van Stad Harelbeke wordt de Vlasstraat vernieuwd in dezelfde periode. Fluvius legt dan ook een gescheiden riolering aan. Aan de Kuurnse kant krijgen de rotonde en de Meersstraat een nieuwe asfalttoplaag. De aanloophellingen in de Vlasstraat, Twee-Bruggenstraat en Harelbeeksestraat worden verhoogd en de omgeving wordt verfraaid. Om de verkeersveiligheid te verhogen, komt er op de brug een scheiding tussen het fietspad en de rijweg voor voertuigen”, duidt burgemeester Vannieuwenhuyze.

De omleidingsroutes werden met de besturen van Kuurne en Harelbeke besproken. Het gemotoriseerd verkeer wordt via de N43 omgeleid naar de Hogebrug of de R8. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de beweegbare Bloemmolenbrug of de Hogebrug. “De brug is nog in een goede staat en kan nog jaren mee. Ze zal naar aanleiding van haar verhoging ook worden geschilderd en nieuwe leuningen krijgen. In de toekomstige leuningen zal extra LED-verlichting worden verwerkt. De trap aan de opwaartse zijde van de brug in de Harelbeeksestraat wordt naar de kant Moleneiland verplaatst. De beide trappen tussen het lagergelegen jaagpad en de brug zullen zich dan aan dezelfde zijde bevinden. Aan die zijde komt er een afgescheiden voetpad”, aldus Francis Benoit.

De Kuurnebrug zal afgesloten zijn voor alle verkeer vanaf 25 februari 2025. Afhankelijk van de fase waarin de werken zich bevinden, zullen ook de jaagpaden langs de Leie, die onder de brug doorlopen, afgesloten zijn. In normale omstandigheden zal het verkeer eind november de verhoogde brug kunnen gebruiken.