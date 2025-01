Werken Kuurnebrug start op 25 februari 2025, infomoment op 22 januari in Harelbeke

Vanaf 25 februari 2025 zal de Kuurnebrug worden afgesloten voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg nv start dan met een ingrijpend project waarbij de brug met een halve meter wordt verhoogd. Deze aanpassing maakt deel uit van het Europese Seine-Scheldeproject en is noodzakelijk om schepen met drie lagen containers veilig onder de brug door te laten varen. De werkzaamheden zullen vermoedelijk tot eind november 2025 duren.

Om de omwonenden te informeren over de geplande werken en de impact ervan, wordt op woensdag 22 januari 2025 een infomarkt georganiseerd. Deze vindt plaats in de gebouwen van Fournier-Cavos, gelegen aan de Harelbeeksestraat 120, en is doorlopend toegankelijk tussen 16.30 en 19 uur. Er is geen inschrijving vereist.

De verhoging van de Kuurnebrug gebeurt met behulp van hydraulische vijzels, die de brug synchroon zullen optillen. Tegelijkertijd worden de aanloophellingen in de Vlasstraat, de Twee-Bruggenstraat en de Harelbeeksestraat aangepast om aan de nieuwe hoogte te voldoen. Naast deze structurele werken wordt de brug grondig opgeknapt. Ze krijgt een nieuwe verflaag en moderne leuningen met geïntegreerde LED-verlichting.

Voor een betere verkeersveiligheid wordt een fysieke scheiding aangebracht tussen het fietspad en de rijweg. Ook de trap aan de Harelbeeksestraat wordt verplaatst naar de kant van het Moleneiland, zodat beide trappen naar het jaagpad aan dezelfde zijde van de brug komen te liggen. Hier komt ook een afgescheiden voetpad.

Alternatieve routes

Hoewel de brug tijdens de werken volledig afgesloten zal zijn, blijven alternatieve routes beschikbaar. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N43 naar de Hogebrug of de R8. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de beweegbare Bloemmolenbrug of de Hogebrug. In sommige fases van de werken kunnen ook de jaagpaden langs de Leie, die onder de brug doorlopen, tijdelijk afgesloten worden.

De aanpassing van de Kuurnebrug is niet alleen belangrijk voor de scheepvaart, maar biedt ook kansen om de omgeving te moderniseren. Gelijktijdig met de brugwerken wordt de Vlasstraat vernieuwd, waar Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel zal aanleggen. In Kuurne krijgen de rotonde en de Meersstraat een nieuwe asfalttoplaag.

Het verhogen van de Kuurnebrug is een cruciale stap binnen het Seine-Scheldeproject, dat schepen tot 4500 ton toelaat om vlot tussen de Vlaamse zeehavens en Parijs te varen. Dit project biedt niet alleen een economische meerwaarde voor West-Vlaanderen, maar draagt ook bij aan een duurzamere mobiliteit. Een schip dat gebruik maakt van deze waterweg haalt tot 220 vrachtwagens van de weg. De Europese Unie subsidieert de helft van deze investering, wat het belang van het project voor de regio onderstreept.