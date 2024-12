Verhoging van de Kuurnebrug zal voor hinder zorgen: “Brug dicht vanaf 25 februari”

De Kuurnebrug, een belangrijke verbindingsweg tussen Kuurne en Harelbeke, ondergaat binnenkort een ingrijpende aanpassing. De brug wordt een halve meter verhoogd om een doorvaarthoogte van zeven meter te bereiken, waardoor schepen met drie lagen containers ongehinderd kunnen passeren. De werken zijn gepland vanaf 25 februari 2025 en zullen duren tot eind november 2025.

Vanaf 25 februari 2025 wordt de Kuurnebrug afgesloten voor het verkeer. Ook de jaagpaden langs de Leie die onder de brug doorlopen gaan dicht, Afhankelijk van de fase waarin de werken zich bevinden. Gemotoriseerd verkeer zal vanaf deze datum worden omgeleid via de N43 en de R8. Fietsers en voetgangers zullen kunnen gebruik maken van de beweegbare Bloemmolenbrug of de Hogebrug. De voorbije jaren werd de verhoging van de Kuurnebrug al meermaals aangekondigd, maar een precieze startdatum werd nooit meegegeven. De Vlaamse Waterweg, opdrachtgever van de werken, heeft de planning nu definitief bekend gemaakt.

Verhogen

De geplande werkzaamheden aan de brug zijn nodig om de huidige doorvaarthoogte van de Kuurnebrug mogelijk te maken voor moderne binnenvaartschepen. Dankzij het Europese Seine-Scheldeproject kunnen zo schepen tot 4.500 ton, wat de inhoud is van om en bij 220 vrachtwagens, na de werkzaamheden gebruik maken van de doortocht van de Leie ter hoogte van Kuurne en Harelbeke. Hoewel de Kuurnebrug structureel nog in goede staat is, belemmert haar huidige hoogte de doorgang. Een verhoging van een halve meter biedt een duurzame oplossing, terwijl de integriteit van de brug behouden blijft. Om dit huzarenwerkje uit te voeren zal de brug met hydraulische vijzels synchroon omhoog worden gekrikt, vergelijkbaar met het principe van een autokrik. Eenmaal op de juiste hoogte, worden de aanloophellingen opnieuw aangelegd.

Dit proces biedt meteen de kans om steilere hellingen, zoals die in de Twee-Bruggenstraat en Vlasstraat, comfortabeler te maken voor voetgangers en fietsers. Na de aanpassing zullen deze hellingen een gemiddelde stijging kennen van slechts 4,5 procent. “Van de geplande werkzaamheden wordt eveneens gebruik gemaakt om de brug te voorzien van een nieuw likje verf, nieuwe leuningen met geïntegreerde ledverlichting, en er worden ook nieuwe voetpaden aangelegd”, verduidelijkt Geert Weymeis van de Vlaamse Waterweg. “Om de verkeersveiligheid verder te verhogen, komt er eveneens een fysieke scheiding tussen het fietspad en de rijbaan. Met deze ingrepen wordt de Kuurnebrug niet alleen klaargestoomd voor de toekomst, maar draagt ze ook bij aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor alle weggebruikers.”

Heraanleg wegen

De verhoging van de brug gaat ook gepaard met de heraanleg van omliggende wegen. In de Vlasstraat maakt Fluvius van de geplande werkzaamheden gebruik om een gescheiden rioleringssysteem aan te leggen. De straat krijgt een nieuwe inrichting. Aan de Kuurnse zijde worden de rotonde en de Meersstraat voorzien van een nieuwe asfalttoplaag. De trappen aan de brug worden eveneens heringericht, zodat beide toegangspunten aan dezelfde zijde komen. (BRU)