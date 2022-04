Vanaf 20 april werken in de Ardooise Pittemsestraat

Op 20 april start het agentschap voor wegen en verkeer werken in de Pittemsstraat tussen Ardooie en Pittem. Deze werken zullen tot eind juli duren waardoor er langs deze N37 in beide richtingen slechts één rijstrook zak ter beschikking zijn.

Het betreft lokale herstellingswerken aan het beton dat op diverse plaatsen moet open gebroken worden. Er komt een werfzone van bijna anderhalve kilometer tussen de woningen met nummer 60 en 46.

In een eerste fase wordt er gewerkt in de rijrichting van de Rysselendemolen en in een volgende fase zijn de werken voorzien in de richting van Roeselare. Voor beide fasen worden zes tot zeven weken voorzien.

Omdat het verkeer in beide richtingen slechts over één vak komt wordt er ernstige verkeershinder verwacht. Er komt een snelheidsbeperking tot 50 km per uur en het fietsverkeer blijft mogelijk.

