Toestand Emiel Gellyncklaan in Wervik wordt steeds maar slechter

Wervik telt verschillende straten in een slechte toestand. Toppunt is de drukke Emiel Gellyncklaan waar er heel veel putten in het wegdek zijn. Richting de Hellestraat zijn er automobilisten die zelfs opzettelijk links rijden om de putten te vermijden. Bij regenweer staat het er vol plassen en lijkt het wel een open zwembad.

De buurt kan het niet langer aanzien en schreef burgemeester Youro Casier (Vooruit) aan. “Zowel met de wagen maar vooral met de fiets is het levensgevaarlijk”, zo staat het te lezen in de bezorgdheid van de buurt. “Velen rijden er links wat volgens ons niet de bedoeling is.”

“We weten wel dat de Emiel Gellyncklaan op de planning staat om volledig te vernieuwen maar dit stond al op het programma in 2010. De Emiel Gellyncklaan zou de mooiste straat van Wervik moeten zijn, met de prachtige bomen en struiken. De kermis is er gehuisvest en vroeger ook de markt maar op vandaag is het een zielige straat…”

De slechte toestand kwam al een paar keer ter sprake op de gemeenteraad. De burgemeester gaf toen mee dat er zal worden gewacht tot na de heraanleg van de Steenakker om de mobiliteit met twee werven niet in het honderd te laten lopen. Het antwoord van burgemeester Youro Casier naar de buurtbewoners is ook in die zin.

Nog wachten tot 2024

“Ik kan inderdaad niet ontkennen dat de Emiel Gellyncklaan ook moet aangepakt worden”, reageert de burgemeester. “Een nieuwe toplaag zou zeker geen overbodige luxe zijn. De straat staat inderdaad al een tijdje op de planning. In totaal staan er op de planning 22 straten.”

“De Emiel Gellynkclaan is een ontsluitingsweg van en naar het centrum. Bijgevolg kunnen we dit niet aanpakken in combinatie met werken in het centrum. We hebben zelfs gekeken om een nieuwe toplaag te voorzien voor de start van de werken aan de Steenakker maar dit was niet meer mogelijk. Op het gevaar af om beloftes te maken wil ik dit gerust bekijken samen met de diensten wat voor 2024 mogelijk is.”

