Sneppenweg niet toegankelijk voor doorgaand verkeer op woensdag 9 maart

Op woensdag 9 maart worden er asfaltwerken uitgevoerd in de Sneppenweg in Wingene. De Vorsevijvers zal enkel toegankelijk zijn via de voorziene werfweg.

De aannemer zal de toplaag asfalt in de Sneppenweg tussen de Hazelnotedreef en de Kasteeldreef verwijderen op woensdagvoormiddag 9 maart. Dit is enkele dagen vroeger dan gepland. Tijdens de werkzaamheden kan je enkel via de tijdelijke werfweg naar de Vorsevijvers. De normale verbinding is na de werken terug mogelijk over de onderlaag asfalt.

Op donderdag 10 maart gaan de werken verder en brengt de aannemer de toplaag asfalt aan in de Varendreef en de Vlierbessendreef. De rest van de asfaltteringswerken in de Vorsevijvers met straten Bosbessendreef en de Hazelnotedreef en de aanleg van de toplaag asfalt in de Sneppenweg staan gepland op dinsdag 15 maart. Ook dan zal er enige hinder zijn en zal de Sneppenweg niet toegankelijk zijn, maar kan de tijdelijke werfweg naar de Vorsevijvers opnieuw ingereden worden.