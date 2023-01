Renovatie en vergroening centrumbrug in april van start

Vanaf 3 april zal de Centrumbrug van Izegem een jaar niet toegankelijk zijn omwille van renovatiewerken. De Vlaamse Waterweg pakt de brug zelf aan, terwijl de stad daarna de aanleg van een ‘brugpark’ voor zijn rekening neemt. Tegelijkertijd treedt een nieuw bereikbaarheidsplan in werking.

Op zondag 2 april passeert het peloton tijdens de Ronde van Vlaanderen over de Centrumbrug langs de Korenmarkt door Izegem. De stad mag zich zelf ook Dorp van de Ronde noemen en verwacht die dag dus een massa volk langs de kant van de weg. “Toen we een datum voor de werken aan de brug moesten prikken hebben we wijselijk gewacht tot dit evenement nog kon plaatsvinden”, knipoogt schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA). “Het is een soort afscheid van de brug, voor we ze ongeveer een jaar lang niet zullen kunnen gebruiken. De Vlaamse Waterweg gaat voor een grondige renovatie van de brug, die meer dan veertig jaar oud is. Zij werken aan de pijlers en relingen, terwijl stad Izegem later de afwerking voor zijn rekening neemt. We gaan immers voor de aanleg van een ‘brugpark”’, waarbij één rijstrook in de toekomst specifiek voor fietsers en voetgangers is voorzien en we die ook groener aankleden. Op die manier komen ze ook niet in contact met gemotoriseerd verkeer, wat zal leiden tot een verkeersveiliger en groene strook die van noord tot zuid loopt. Te beginnen van op Wandel op de Mandel, waar er een knip in de Noordkaai komt en een nieuwe fietshelling fietsers makkelijker tot op de brug zelf zal brengen. Die verbinding loopt tot aan de Melkmarkt, die dit najaar ook een volledige heraanleg krijgt.”

Samen met de start van de werken aan de brug treedt ook een nieuw bereikbaarheidsplan in voege. “Via de routeplanner www.izegem.be/vlotopweg kan je zelf berekenen hoe je voortaan de beste route naar je werk of de winkel neemt”, zegt de schepen. “Nu houdt die nog geen rekening met de werken aan de brug, maar we voorzien voor de start van de werken nog een update die ook dat scenario zal tonen. Het voordeel is dat de start in de paasvakantie is voorzien en er daardoor wellicht minder verkeer op weg zal zijn. We voorzien uiteraard nog een ruime communicatiecampagne om dit kenbaar te maken.”

Opvallendste wissel is dat de rijrichting in de Nieuw- en Marktstraat zal wijzigen. Fietsverkeer zal wel nog in beide richtingen door de Nieuwstraat mogen rijden. “Om voldoende plek voor hen te voorzien verdwijnen de parkeerplaatsen in de Nieuwstraat, maar we kopen grond aan om een parkeerhaven in diezelfde straat te realiseren”, aldus schepen Maertens. “Aanvankelijk wilden we ook een knip in de Korenmarkt ter hoogte van het stadhuis voorzien, maar na feedback van inwoners gaan we dat toch niet doen, waardoor je er nog steeds in beide richtingen zal kunnen rijden.”

Meer info: www.izegem.be/vlotopweg.