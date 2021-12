Opknapbeurt voor parkings Het Pand: Heraanleg start begin 2022 en kost de stad 2 miljoen euro

Na winkelcentrum Het Pand zelf krijgen ook de twee bijhorende parkings een grondige opfrisbeurt. Het stadsbestuur pompt 2 miljoen euro in de heraanleg, die begin volgend jaar van start gaat. Tegen het einde van de zomer zijn de werken klaar.

Vergeet het kille Oostblokzicht van de twee parkings aan Het Pand, de ene aan het einde van de Meersstraat en de andere aan de vroegere Schakelstraat en de Zuidboulevard. Begin volgend jaar start de heraanleg van de parkeerhaven, waarvan de capaciteit omlaag gaat. Het aantal parkeerplaatsen gaat van 180 naar 143. Zeven van die plaatsen zijn voorzien voor mensen met een beperking, zes plaatsen worden uitgerust met een laadpaal en nog eens zes plaatsen krijgen het label ‘shop & go’. Er komen ook 40 plekken voor fietsen.

De nieuwe parkings moeten een stuk veiliger zijn. “Er komt een afzonderlijke voetgangerszone vanaf de ingang van het winkelcentrum richting de esplanade en het zwembad enerzijds en richting de Stormestraat anderzijds”, zegt schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V), die meegeeft dat er eveneens ingezet wordt op vergroening. De bestaande bomen in de Meersstraat worden gerooid en maken plaats voor meer geschikte bomen op die locatie. In totaal worden 56 hoogstammen aangeplant in het project.

De parkings worden een stuk veiliger en groener

Daarnaast krijgt een groenbuffer met heesters en kleinere meerstammige bomen een plek op de nieuwe parking. De concrete werken vinden in twee fasen plaats. In maart wordt begonnen met de aanleg aan de kant van de Meersstraat. “Die werken zullen tegen augustus afgerond zijn, op het moment dat de renovatie van het winkelcentrum klaar is”, zegt schepen Himpe. Vervolgens komt de parking aan de Schakelstraat aan de beurt. Die fase moet tegen eind 2022 rond zijn. De groenaanleg start in november volgend jaar.

Snellaadpunten

Oppositiefractieleider Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) had tijdens de jongste gemeenteraad wel een bemerking over de toekomst van de parking. In het licht van de opmars van de elektrische wagens vond hij de zes parkeerplaatsen met een laadpaal te weinig. “Mensen die komen shoppen, kunnen dan hun wagen twee uurtjes laten opladen. Het zou zonde – en weggegooid geld – zijn om de parking over enkele jaren opnieuw te moeten openbreken om voorzieningen voor extra laadpalen te plaatsen”, stelde hij.

Schepen van Openbare Werken Philip Himpe wees erop dat de zes parkeerplaatsen uitgerust worden met snellaadpunten, waarbij een wagen in een tiental minuten opgeladen wordt. Het stadsbestuur beloofde om de bemerking mee te nemen naar de ontwerper, zodat er leidingen geïnstalleerd worden die het mogelijk maken om extra plaatsen te creëren in de toekomst.

Waregem voorziet zo’n 2 miljoen euro voor de werken. (PNW)