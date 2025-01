“Om bij te huilen”: gezin heeft grote schade in gerenoveerd huis door werken voor de deur

“We staken enorm veel werk en tijd in onze woning, en dan kom je zo thuis. Erg heftig.” Het gezin van Elisa Brutsaert (33) uit Poperinge werd verrast door smurrie in huis, muren die barstten en een vloer die omhoogkwam. Ook de buren hebben schade. Er waren grote werken bezig voor de deur, die zijn nu stilgelegd.

“Ik snelde afgelopen donderdagnamiddag naar huis toen de buren belden: ‘wij krijgen smurrie binnen, je komt best ook eens je huis controleren’. Wat Elisa Brutsaert (33) toen aantrof in haar woning aan de Poperingse Sint-Jansstraat tartte haar verbeelding. “Te zot voor woorden”, zegt ze. “Ze waren deze week in de straat bezig met ondergrondse boringen voor De Watergroep. Blijkbaar zaten ze met een luchtbel die ontplofte en dat had grote gevolgen voor ons huis.”

Vloer omhoog

De slaapkamer van Elisa en haar man, die zich situeert op de benedenverdieping aan de straatkant, blijkt het zwaarst getroffen. “Het stond er vol met smurrie tot boven de losgekomen plinten, onze vloer is een 15-tal centimeter omhooggekomen en de muren zijn gebarsten. Om bij te huilen”, zucht Elisa vrijdag na een slapeloze nacht en een voormiddag opkuiswerk. “Mijn man en ik moesten in de zetel slapen. We wonen hier een 14-tal jaar, intussen met drie kinderen van 3, 4 en 9 jaar. Zij slapen gelukkig op de bovenverdieping. Drie jaar geleden hebben we heel ons huis verbouwd. Daarbij deden we heel wat zelf, ook tijdens mijn zwangerschap. We staken hier enorm veel werk en tijd in, en dan kom je zo thuis. Erg heftig. De moed zonk me in de schoenen, ik kon de tranen niet bedwingen.”

Het gezin kreeg hulp van buren, brandweer en familie voor de opruimwerken en de opvang van de kinderen. “We hebben toch een vijftal uren werk gehad”, zegt Elisa. “De brandweer zette een pomp in om die smurrie buiten te krijgen, want het was niet gemakkelijk op te kuisen. Ook binnen onze woning moesten we heel wat verhuizen.”

Werken stilgelegd

De werken voor de deur worden uitgevoerd in opdracht van De Watergroep en zijn nu stilgelegd voor onbepaalde duur. “Ons bed hebben we voorlopig in de garage gezet”, vervolgt Elisa. “Slapen in de slaapkamer is geen optie. Nu start het lange werk met verzekeraars en experten over hoe het verder moet. Het ergste vind ik de communicatie: wij waren niet op de hoogte gebracht van deze erg ingrijpende werken. We hopen dat ze niet meer terugkomen en een andere oplossing zoeken. Ook iemand van De Watergroep kwam intussen de schade bekijken. Ook hij zei dat het echt erg was.”

Onderboring

Ben Desmyter, schepen van Openbaar Domein (CD&V), gaf wat uitleg na een plaatsbezoek door medewerkers van de stad Poperinge. “Tijdens een onderboring van de expressweg en spoorlijn drong ‘specie’ zich een weg richting aanpalende huizen”, aldus Desmyter. “Vooraleer de werken terug kunnen opstarten moet eerst overleg plaatsvinden met buurtbewoners en stadsdiensten over de regeling van de schade en een verder plan van aanpak.”

Meer drinkwater

De boringen bleken nodig om de capaciteit van drinkwater te vergroten in de buurt. “Het gaat om werken voor een nieuwe distributieleiding”, zegt Tine Vandermeersch, woordvoerder van De Watergroep. “De nieuwe leiding is nodig om de capaciteit te vergroten en zo te voldoen aan de stijgende vraag van drinkwater.”

Bentoniet

Bij de werken moet een onderboring gebeuren onder de spoorweg en Westhoekweg richting het aardappelverwerkend bedrijf Aviko op de industriezone van Poperinge. “Donderdagnamiddag kregen we melding van schade in twee huizen”, aldus Vandermeersch. “Bij de boorwerken die tot 25,6 meter diep gingen, werd bentoniet ingespoten. Op een diepte van meer dan 15 meter ging het mis. Er bleek zich een onverwacht zachtere ondergrond te bevinden in de kleilaag, waardoor het bentoniet de weg van minste weerstand vond. De werken zijn stilgelegd en het boorgat is voorlopig dichtgemaakt, zodat er geen hinder is voor bewoners en passanten. We nemen geen risico’s en beslissen niks overhaast. De verzekeringen van de bewoners en van de aannemer zijn in contact met mekaar.” (TP)