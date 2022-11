Nieuwstraat en oorlogsmonument in Moorslede in nieuw jasje

Het monument van de Onbekende Soldaat langs de Roeselaarsestraat in Moorslede zit in een nieuw kleedje. De gemeente maakte van de heraanleg van de Nieuwstraat, een belangrijke verbindingsstraat tussen de Roeselaarsestraat en de Gentsestraat, gebruik om ook de omgeving van het monument aan te pakken. “We zijn net op tijd klaar om hier op 11 november een serene herdenking te laten doorgaan.”

Hoewel de Nieuwstraat vrij kort is, is het op vlak van mobiliteit een van de belangrijkste straten in Moorslede. De weg verbindt twee belangrijke invalswegen naar het centrum, de Gentsestraat en de Roeselaarsestraat. “Werken drongen er zich wel op. Het wegdek was niet meer in goede staat, nieuwe rioleringen waren nodig en ook voor de voetgangers was het er niet altijd even veilig”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

In het voorjaar startten grote werken in de Nieuwstraat. Die zouden normaal gezien in twee fasen uitgevoerd worden. “Doordat we een nieuwe doorsteek konden maken naar de Roeselaarsestraat toe, kon de aannemer alle werken voltooien in een fase. Uiteindelijk zullen de werken anderhalve maand vroeger voltooid zijn dan verwacht”, aldus een tevreden schepen van openbare werken Geert Vanthuyne (Visie).

Tweerichtingsstraat

De officiële opening van de straat staat voor binnen veertien dagen gepland. De Nieuwstraat zal voortaan een pak verkeersveiliger zijn. Zo werden er verkeerstafels gecreëerd die het verkeer afremmen en werden ook de voetpaden aangepakt. “Het wegdek is smaller dan voordien waardoor er ook trager zal gereden worden. De straat blijft een tweerichtingsstraat, maar we voeren er wel een blauwe zone in”, aldus de burgemeester.

Van de werken langs de Nieuwstraat werd er ook gebruik gemaakt om de omgeving van het oorlogsmonument ‘De Onbekende Soldaat’ onder handen te nemen. “We willen die omgeving toch extra in de kijker zetten. Net zoals op de markt van Moorslede voorzien we er bankjes waarop passanten even verpozen. We hebben ook een kleine trap gecreëerd waar men de bloemen kan opleggen. De aanplanting van het groen moet nog gebeuren, maar we zijn blij dat er hier vrijdag op Wapenstilstand toch weer een serene herdenking plaats kan vinden”, aldus de burgemeester.