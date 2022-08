Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug tussen Waregem en Wielsbeke wordt geïnstalleerd

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie tussen Waregem en Wielsbeke: zaterdag worden de stalen brugdelen naar hun definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op hun plaats gelegd. De werken zullen een volledige dag in beslag nemen.

Maar liefst 165 meter lang en zeven meter boven het waterpeil is het driedelig gevaarte, met een steiltegraad van 4 procent, dat zaterdag over de 60 meter brede Leie tussen Waregem (Beveren-Leie) en Wielsbeke (Ooigem) word geplaatst. “Dankzij deze nieuwe brug zullen fietsers en voetgangers de Leie tussen Waregem en Wielsbeke vlot en veilig kunnen oversteken”, vertelt schepen Rik Soens van Stad Waregem.

“De brug zal een enorme boost geven aan de recreatie langs de Leie, niet in het minst de ontdekking van de prachtige Waregemse groenzone aan de overkant van de rivier. In het voorjaar van 2023 zal de brug in gebruik worden genomen. Er is heel veel fietsverkeer langs de Leie, dus is dit een goed verhaal. Ik ben er ten stelligste van overtuigd dan iedere gemeente er moet aan werken om een prachtig stukje natuur te creëren. In Beveren-Leie, dat trouwens aan beide kanten van de Leie ligt, is dit het gebied.”

“Deze nieuwe verbinding zal voor nog meer intenser fietsverkeer langsheen de jaagpaden aan beide zijden van de Leie zorgen”, gaat Jan Stevens, burgemeester van Wielsbeke, verder. “Het gaat dan zowel over recreatief verkeer als over woon-werkverkeer.”

Na de plaatsing wordt de stalen brug nog niet meteen in gebruik genomen. Eerst wordt de brug afgewerkt en daarna wordt de omgeving rond de brug nog aangepakt. Zolang de werken duren blijft het jaagpad afgesloten en blijft de huidige omleiding gelden. De kostprijs van de brug bedraagt 2,62 miljoen euro, waarvan 37,5 procent gefinancierd wordt door stad Waregem en gemeente Wielsbeke. Voor het opknappen van de omgeving komt er nog eens 2,7 miljoen euro extra bij. Deze werken worden volledig betaald door De Vlaamse Waterweg nv. (ELD)