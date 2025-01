Na klachten over trillingen komt er herstelling van betonnen bovenaanleg in Kuurnse Kerkstraat en Generaal Eisenhowerstraat

Kort na de aanleg van het betonnen wegdek in de Kerkstraat en Generaal Eisenhowerstraat kwamen klachten binnen van bewoners over geluidsoverlast en trillingen. Na uitvoerig onderzoek is besloten dat een heraanleg onvermijdelijk is. De timing voor deze werkzaamheden is na overleg en een online bevraging vastgesteld.

Op 17 december 2024 vond een participatiemoment plaats waarbij 19 betrokkenen aanwezig waren, waaronder bewoners en handelaars uit de getroffen zones. Daarnaast werd een bevraging verspreid onder alle belanghebbenden. Vooral de handelaars (68,42% van de reacties) hebben actief meegedacht en hun voorkeuren kenbaar gemaakt. Deze input vormde een belangrijke basis voor de uiteindelijke planning.

Planning van de werkzaamheden Op basis van de verzamelde input en technische adviezen heeft het college van burgemeester en schepenen de volgende planning goedgekeurd: Kerkstraat (tussen De Tramstatie en Het Kruiske) Werken: van 3 maart tot eind april 2025. Toegankelijk voor doorgaand verkeer vanaf 1 mei 2025. Verkeersplateau Generaal Eisenhowerstraat (ter hoogte van VBS Sint-Michiel) Werken: tijdens de zomervakantie, juli en augustus 2025. Toegankelijk vanaf 1 september 2025. Wegvak Generaal Eisenhowerstraat 52 (ter hoogte van Carrefour) Werken: starten na de Ezelsfeesten, in oktober 2025.

Engagement van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur blijft zich inzetten om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Er worden aanvullende ondersteunende maatregelen onderzocht om de getroffen handelaars te ondersteunen. Dankzij de constructieve inbreng van bewoners en handelaars en de samenwerking met technische partners verwacht het bestuur dat de geplande werken een structurele oplossing bieden.

Burgemeester Francis Benoit benadrukt: “De bewoners zijn het slachtoffer van een weg die niet in orde is. Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid en kiezen we voor een correcte heraanleg. Het is een harde noot voor de handelaars, maar we zullen ook hier flankerende maatregelen uitwerken.”

Transparantie en communicatie

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan transparantie en blijft de betrokkenen informeren via bewonersbrieven en andere communicatiekanalen. Meer informatie en het verslag van het participatiemoment zijn te vinden op: www.kuurne.be/centrumvernieuwing/bevraging.