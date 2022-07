Middengeleider verhoogt straks verkeersveiligheid in de Komenstraat in Wijtschate

Het agentschap Wegen van Verkeer (AWV) voert binnenkort wegenwerken uit in de Komenstraat in Wijtschate – Heuvelland. Er wordt plaatselijk een derde betonvak aangelegd om een middengeleider te kunnen plaatsen.

De middengeleider komt ter hoogte van de huisnummers nr. 34-36. “Dit was al een eind gepland, maar komt nu in uitvoering,” aldus burgemeester Wieland De Meyer. “Dit moet de verkeersveiligheid verhogen voor alle weggebruikers.”

Doorgangsweg

De Komenstraat is de doorgangsweg van Nieuwkerke naar Waasten waar het zwaar verkeer voor vele verkeersellende zorgt. “Door de uitwijkstroken, het omgeleid verkeer van het bedrijf Clarebout en de ingevoerde zone 30 is de situatie in de Komenstraat al een goed stuk verbeterd,” laat de burgemeester van Heuvelland noteren.

“De laatste maanden zijn er geen meldingen meer van opstoppingen met zwaar verkeer.” Om de verkeerssituatie nog te verbeteren wordt dit najaar ook een garageweg aangelegd. “De aanbesteding hiervan werd op gemeenteraad eind juni gelanceerd, De garageweg zal toegang geven voor de woningen van nr. 13 tem. 61. De mensen die willen, kunnen daarna parkeren in hun eigen tuinzone, zelf leggen we geen parkings aan, enkel toerit. Exacte timing en duur moet blijken na de aanbesteding van eind augustus. Ook zullen meteen de voetpaden in de Komenstraat vernieuwd worden.”

Start op 22 augustus

De werken aan de middengeleider starten op maandag 22 augustus tot ongeveer half oktober. De werkzone in de Komenstraat wordt voor de duur van de werken volledig afgesloten voor verkeer en er wordt een omleiding in beide richtingen voorzien via de Ieperstraat (N365) naar de rotonde Sint-Elooi en de Rijselseweg (N336) en omgekeerd.

Er is ook een fietsomleiding voorzien via de Gapaardstraat en de Langebunderstraat in beide richtingen.