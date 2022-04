Langverwachte werken voor fietspad naar Nieuwmunster starten

In het gemeentehuis van De Haan vond de startvergadering plaats voor de aanleg van het fietspad langs de Grotestraat tussen De Haan en Nieuwmunster.

“Het had heel wat voeten in de aarde om op ons grondgebied de nodige percelen te verwerven die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad, maar uiteindelijk moesten we slechts bij twee eigenaars overgaan tot een gerechtelijke onteigening omdat ze niet bereid waren tot een regeling in der minne”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Verwacht wordt dat de gemeente nog voor de zomer in het bezit gesteld zal worden van de te onteigenen percelen. “De aannemer is in ieder geval van plan al eind april te starten. Na twintig jaar getouwtrek wordt het fietspad nu dus eindelijk een feit.”

Eerst nutsleidingen

Eerstdaags gaan ook de werken van start voor de heraanleg van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Stationsstraat. Alles zal dus volgens schepen van Openbare Werken Marleen De Soete keurig op elkaar afgestemd kunnen worden. “Wat het fietspad tussen De Haan en Nieuwmunster betreft, worden eerst de nutsleidingen gelegd en start de aannemer met graafwerken op de landbouwpercelen. Na het bouwverlof komen de riolen en de wegenis aan de beurt.”

Infovergadering

Op een infovergadering zullen de betrokken bewoners tijdig geïnformeerd worden over de timing en de aansluiting van hun huizen op de riool.

Eerder vond al een infovergadering plaats voor de bewoners op het traject Stationsstraat-Warvinge, de bewoners op het traject Warvinge-Nieuwmunster worden eind juni of ten laatste na het bouwverlof ingelicht.