Infopanelen op kerkplein houden Knokke-Heistenaars op de hoogte van renovatiewerken Natïenlaan

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil in samenwerking met het Agentschap Wegen & Verkeer de Natiënlaan (N49) omtoveren tot een groene boulevard en aangename toegangsweg naar het centrum met opgewaardeerde handelszaken.

V

anaf nu tot half 2024 kan iedereen de stand van de werken volgen op infopanelen. Op het kerkplein van de Sint-Margaretakerk kun je op de infopanelen de plannen voor de omvorming van de Natiënlaan tot een groene boulevard bekijken. Momenteel wordt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de laatste hand gelegd aan de afwerking van de voetgangers- en fietstunnel onder de balkonrotonde aan de Kalvekeetdijk.

Nog tot eind juni 2022 worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in het gedeelte tussen Nieuwstraat en de Kalvekeetdijk. In september dit jaar start dan de eigenlijke renovatie met onder andere de aanleg van een turborotonde aan de Korenbloemendreef en een lichtengeregeld kruispunt aan de Kragendijk voor ontsluiting van de 4de fase in ‘t Walletje en de nieuwe brandweerkazerne. Tegen eind juni 2024 zou de heraanleg van de N49 tussen Westkapelle en Knokke, of de in- en uitrit van Knokke-Heist volledig afgerond moeten zijn.