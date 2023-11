Uniek woon-, werk- en studeerproject ‘Plein Publiek’ zorgt voor verdere opwaardering Kortrijk

Op de hoek van de Doorniksewijk met de Boerderijstraat bouwt projectontwikkelaar ION vanaf de zomer 2024 een mix van 52 klimaatvriendelijke appartementen, 54 studentenkamers en vier handelspanden. De eyecatcher wordt het gezellige, nieuwe stadsplein. Dankzij slimme architectuur krijgen de Kortrijkzanen ook het zicht op de Sint-Rochuskerk terug.

Kortrijk maakt volop werk van de heropwaardering van de noord-zuidas. Met de goedkeuring van het unieke woon-, werk- én studeerproject ‘Plein Publiek’ schakelt dat plan een versnelling hoger. De aantrekkingskracht van de stad neemt toe en het aantal inwoners groeit. Sommige prognoses gaan zelfs uit van een bevolking van 85.000 inwoners tegen 2040, tegenover ruim 79.000 inwoners vandaag.

Dankzij slimme architectuur geven we de Kortrijkzanen ook het prachtige zicht op de Sint-Rochuskerk terug

“De komst van meer mensen betekent ook een nood aan meer duurzame en kwaliteitsvolle woonmogelijkheden. Om hierop in te spelen, bouwen we op de hoek van de Doorniksewijk met de Boerderijstraat een nieuwe buurt van ongeveer 9.200 vierkante meter, met meer ruimte om te wonen, werken én studeren: ‘Plein Publiek’. Dankzij slimme architectuur geven we de Kortrijkzanen ook het prachtige zicht op de Sint-Rochuskerk terug”, aldus Kristof Vanfleteren, CEO van projectontwikkelaar ION. De werken aan ‘Plein Publiek’ starten in de zomer van 2024 en zullen twee jaar duren.

Een zicht op het terras van de appartementen van residentie ‘Astrid’

Architecturale variatie met ruimte voor groen

Concreet bestaat het project uit zes nieuwe gebouwen met een eigen architectuur en een gezonde mix van verschillende soorten woonmogelijkheden: van appartementen over woningen tot studentenkamers. Samen vormen ze een ‘L’ rond de Sint-Rochuskerk. Die laatste is overigens ontwijd en vorig jaar omgevormd tot het kunstencentrum ‘ArtChurchRochus’. Tussen de kerk en de nieuwe gebouwen komt een compleet nieuw publiek plein – vandaar ook de naam van het project.

‘Plein Publiek’ wordt een aangename plek om te wonen, winkelen en even tot rust te komen

“Op het plein zal je rustig kunnen zitten of iets eten en drinken. En dat in een écht groen decor. Zo zetten we in op groenperken en hoogstammige bomen. We hebben er zelfs voor gekozen om parkeerruimte in de kelder op te geven, en twee grote uitsparingen te maken, zodat de bomen goed kunnen wortelen in volle grond en sterk kunnen groeien. Daarnaast gaan we op zoek naar kwalitatieve handelszaken die van het plein een echte trekpleister maken. ‘Plein Publiek’ wordt een aangename plek om te wonen, winkelen en even tot rust te komen”, zegt Thomas Vercambre, Senior Project Developer bij ION.

Wat de zes verschillende gebouwen betreft, zal elk appartement voorzien worden van de meest moderne en duurzame technieken, waaronder geothermie, zonnepanelen en hemelwaterrecuperatie.

De eerste twee gebouwen vormen samen ‘Kouture’ en de vernieuwde hoek tussen de Doorniksewijk en de Boerderijstraat. Deze twee residenties bieden zeven ruime 2- en 3-slaapkamerappartementen met grote terrassen aan, verdeeld over vijf verdiepen per gebouw. Wat verderop in de Doorniksewijk komt ‘Knuss’ te liggen, met 23 betaalbare appartementen voor starters, met elk een eigen terras. Aan de kant van de Boerderijstraat, krijgt ‘Kouture’ het gezelschap van ‘Karaktr’. Het biedt plaats aan twee interbellumwoningen en twee appartementen. Naast ‘Karaktr’ komt ‘Komfort’ te liggen, met 11 functionele appartementen van zo’n 80 vierkante meter. Daarachter is een private tuin voorzien waar studenten en bewoners kunnen genieten van het groen midden in centrum Kortrijk. Het project wordt ook voorzien van een ondergrondse garage.

Vooraanzicht van ‘Karaktr’ (rechts) en ‘Komfort’ (links)

Laatste vergunde studentenkamers van Kortrijk

Naast het residentiële gedeelte, maakt ‘Plein Publiek’ tot slot plaats voor 54 studenten van de Kortrijkse campussen van Vives, Howest, KULAK en UGent onder de naam ‘Kott’. En dat precies op de plek waar vroeger de leerlingen van de Stella Marisschool in de Boerderijstraat les kregen. De studentenkamers zijn de laatste die in Kortrijk vergund zijn, voor de nieuwe ‘bouwstop’ voor koten is ingegaan.

De historische gevel van de voormalige school blijft bewaard. Achter de gerenoveerde gevel voorziet ION complete nieuwbouw, met alle moderne voorzieningen. De tot 4,5 meter hoge plafonds en hoge raampartijen bieden dan een extra gevoel van ruimte en meer lichtinval. De toekomstige studenten kunnen eveneens genieten van de rust van de private tuin.