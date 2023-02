Plannen voor oude ziekenhuissite Loofstraat krijgen verder vorm: “Nieuwe groene hotspot”

De herontwikkeling van de voormalige ziekenhuissite in de Loofstraat begint stilaan concrete vormen aan te nemen. De plannen voor project LOOF werden toegelicht aan een 200-tal aanwezigen. Compagnie Het Zoute, de eigenaar van de site, diende eind 2022 een bouwaanvraag in voor de eerste fase van het grote stadsproject dat de site moet transformeren tot een groene plek waar Kortrijkzanen kunnen ontspannen, wonen en werken.

“We willen van deze unieke locatie aan de Doorniksewijk een nieuwe groene hotspot maken voor Kortrijk, met aandacht voor wooncomfort binnen én buiten de woning”, zegt CEO van Compagnie Het Zoute Joris Vrielynck.

Op de site komen verschillende losstaande gebouwen met een gevarieerd aanbod van 78 duurzame appartementen die werken op geothermie en zonnepanelen. De gebouwen worden ingebed in een nieuw park dat de straat verbindt met de historische Engelse landschapstuin. Het ontwerp is van Office KGDVS, het gerenommeerde architectenbureau van David Van Severen en Kersten Geers.

Restauratie

“Het openbaar onderzoek in kader van de vergunningsaanvraag voor de fase kant Loofstraat loopt van 23 januari tot 21 februari. Uiterlijk eind juni spreekt het schepencollege zich uit over de vergunning”, zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen.

De restauratie en uitbreiding van de beschermde Engelse landschapstuin en bijhorende parkaanleg wordt meteen in de eerste fase mee opgenomen. Het wordt een stedelijke tuin voor de buurt met ruimte voor intieme buurtpleinen. LOOF zal toegankelijk zijn via verschillende parktoegangen in de Loofstraat, de Doorniksewijk en de Wolvenstraat. Op termijn zullen ook het historische koetshuis en de kongregatiekapel een nieuwe functie krijgen binnen het geheel.

Nieuwe fietsverbinding

Maandag op de gemeenteraad werd ook de publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers van de Doorniksewijk – ter hoogte van nummer 126 en 128 – tot het binnengebied van Loof goedgekeurd. “LOOF is één van de mooie projecten die de komende jaren gebouwd wordt op de belangrijke ontwikkelingsas van het station tot Hoog Kortrijk, de Noord-Zuidas. Door het park en het project ontstaat er ook een nieuwe veilige fietsverbinding”, aldus Wout.

Iets wat buurtbewoner Natalie Eggermont toejuicht: “Het is tof dat het park wordt opengesteld en dat er meer fietsverbindingen komen. Over het algemeen zijn we superenthousiast over het project, maar in het originele plan was er nog sprake van publieke ruimtes met gemeenschapsfuncties zoals een buurtbibliotheek of een hondenlosloopweide. Dat zit er helaas niet meer in. Nu kent het slechts een commerciële of residentiële invulling. Dat is wel jammer.”

Zonlicht

“We hebben een sterk buurtcomité dus we zijn wel van plan om met bezwaarschriften alternatieve invullingen voor te stellen. Een nee heb, een ja kan je krijgen.”

Er was heel wat belangstelling voor de toelichting van het project LOOF. © MD

In de zaal werden nog enkele bezorgdheden geuit over het aantal parkeerplaatsen en of er voldoende zonlicht zal zijn, maar die werden door de aanwezige architecten vlot behandeld. De overige projectzones met woningen, starterflats, kantoren en retailruimtes ter hoogte van de Doorniksewijk en Wolvenstraat zijn in ontwikkeling en vergunningen hiervoor zullen aangevraagd worden in de loop van 2024, van zodra het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief is vastgesteld.

Co-housing

In het najaar van 2022 werd eveneens een vergunningsaanvraag ingediend voor een klein exclusief co-housingproject in de Doorniksewijk dat bestaat uit 13 volledig uitgeruste studio’s, aangevuld met een grote gemeenschappelijke gedeelde ruimte.

“Met dit project richt Compagnie het Zoute zich tot jonge professionals die op zoek zijn naar een eigen plek, maar liever niet alleen. Dit project zal tevens de verbinding vormen tussen de LOOF site met de Engelse tuin en de Sint-Rochuskerk. Indien alle procedures vlot verlopen start de commercialisatie van deze units reeds in de lente van dit jaar”, zegt Nico Harboort, head of commercial.