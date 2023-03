Ilse Coopman: “Brugge houdt bij heraanleg van voetpaden te weinig rekening met minder mobiele mensen”

Volgens gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA) legt Brugge te smalle voetpaden aan in het Dampoortkwartier en in Sint-Pieters: “Dat is problematisch, ook minder mobiele mensen moeten zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.” Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) ontkent dit ten stelligste en zegt dat het oppositielid een misleidende foto van een onderhoudspad misbruikt om een fout beeld te creëren: “Bij elk nieuw voetpad zetten we in op toegankelijkheid en vragen we ook advies aan de toegankelijkheidsambtenaar.”

“Het is een goede zaak dat de heraanleg van voetpaden wordt aangegrepen om meer water te laten insijpelen door minder tegels en beton te gebruiken”, vindt het Brugse N-VA-raadslid Ilse Coopman. “Tegelijk moeten we er blijven over waken dat minder mobiele mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Zowel in het Dampoortkwartier als op Sint-Pieters is dat problematisch.”

Rollator

Ilse Coopman uit kritische bedenkingen bij de heraanleg van straten in Brugge: “Het resultaat van de werkzaamheden in het Dampoortkwartier stilaan vorm. Nu de voetpaden al betegeld zijn, duiken de eerste vragen naar toegankelijkheid op. Op sommige plekken, zoals in De Tuintjes, zijn de voetpaden zo smal, dat je er nog maar zeer moeilijk kan passeren met een rolwagen, rollator of buggy.”

Het onderhoudspad in de tuintjes.

De jonge Brugse politica nam de proef op de som met haar dochter in een buggy en nodigde een rolstoelgebruiker uit. Daarbij stelde ze vast dat de doorgang zeer smal is geworden. “Je kun er slechts op en comfortabele manier langs, op voorwaarde dat de hagen zeer strak gesnoeid zijn, de beplanting die in de borders moet komen niet over het voetpad groeit en je netjes rechtdoor kan rijden.”

Inspraakmoment

“Her en der, waar je moet uitwijken voor een elektriciteitskast, kom je met de wielen van een rolwagen of buggy onvermijdelijk in het mulle zand – later de beplanting – terecht en zit je vast. Elkaar kruisen is al helemaal onmogelijk. Houdt men voldoende rekening en toetst men dit vooraf wel af?’, vraagt Ilse Cooman zich af. “Zeker in deze straten waar een breder voetpad perfect mogelijk is, zou één of twee steentjes breder al veel oplossen. Tijdens een inspraakmoment naar aanleiding van de werken, kwam meer toegankelijkheid voor senioren nochtans naar boven als een gevraagd aandachtspunt.”

Ilse Coopman vraagt het stadsbestuur daar meer rekening mee te houden: “Het blijkt overigens geen geïsoleerd fenomeen. Ook bij de heraanleg van de voetpaden in de Karel Mestdaghstraat op Sint-Pieters dreigen problemen voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Mijn collega raadslid Pol Van Den Driessche stelde daar drie weken geleden een schriftelijke vraag over, hij wacht nog op een antwoord van het stadsbestuur….”

Misleidend

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) reageert als volgt: “De foto van Ilse Coopman is misleidend. Dit gaat om een onderhoudspad in De Tuintjes in de Dampoortwijk. In het initiële ontwerp voor de heraanleg werd aan één zijde, namelijk de even kant, voorzien in een voetpad, met een volledige ontharding aan de andere zijde (kant onpare huisnummers).

“Na de infomarkt werd door de bewoners van de Tuintjes aangedrongen op een onderhoudspad aan de zijde met ontharding. Dit in functie van onderhoud hagen, afsluitingen. Dit resulteerde dus in het voorziene voetpad van 1,50 meter aan de zijde van de pare huisnummers. Het onderhoudspad aan de oneven huisnummers heeft een breedte van 0.60 m. Het is dus niet als voetpad, maar onderhoudspad bedoeld!”

Advies toegankelijkheidsambtenaar

“Wat Karel Mestdaghstraat betreft, de haag hangt vandaag 70 cm over en moet dringend geschoren worden. Wat de eigenaar beloofd heeft te doen. Bij elk voetpad zetten we in op toegankelijkheid en vragen we ook advies aan de toegankelijkheidsambtenaar. Die twee voorbeelden van de oppositie zijn een beetje “gekleurd”. We hebben nog nooit zoveel ingezet op voetpaden en heraanleg. Ontharding is echt nodig en de afmetingen worden gerespecteerd”, aldus Mercedes Van Volcem.