Fietssymbolen moeten schoolroute veiliger maken

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer heeft Grondmarkeringen De Groote uit Merelbeke gezorgd voor het aanbrengen van witte fietssymbolen op de rijbaan in de Geluwesesteenweg, Geluwestraat en Komenstraat.

Het gaat dus niet om extra fietsstraten, zoals in het centrum van de stad. Wél moeten de symbolen voor een verhoogde veiligheid van de zwakke weggebruiker zorgen. Bovendien wordt het op de gewestwegen Geluwesesteenweg, Geluwestraat en Komenstraat geen zone 30 maar blijft het zone 50, uitgezonderd ter hoogte van de school Futura in de Speldenstraat.

De stad Wervik kreeg subsidies van de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de fietsas langs de gewestwegen N515 (Komenstraat) en N311 (Geluwesesteenweg). Deze fietsas is een schoolroute van en naar de scholen. Met deze financiële ondersteuning wil de Vlaamse regering de fietsreflex bij kinderen en jongeren in Wervik stimuleren.

De Vlaamse regering wil samen met lokale besturen prioritair werk maken van veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100.000 euro per schoolroute. Uit de verschillende subsidieaanvragen selecteerde het Agentschap Wegen en Verkeer ook een project in Wervik.

Twee rotondes

Het stadsbestuur van Wervik kaartte de fietsas N515-N311-Speldenstraat-Geluwestraat-Geluwesteenweg aan als knelpunt. Langs deze schoolroute zijn verschillende ingrepen gepland. De wegmarkeringen beginnen in de Geluwesesteenweg ter hoogte van de Aststraat, waar het fietspad overgaat in fietssuggestiestroken. Het verkeer uit de richting Geluwe wordt er afgeremd. In de Geluwesesteenweg, Geluwestraat en de Komenstraat worden de parkeerstroken gemarkeerd en wordt het verplicht parkeren in die stroken.

Ook op de twee rotondes met de Hoogweg en de Komenstraat zijn er fietssymbolen en wordt de rijloper versmald. In de Speldenstraat wordt in de buurt van de school Futura de toplaag van de rijweg vernieuwd en komen er nieuwe brede fietssuggestiestroken. De belijningen tussen de twee rijstroken zijn waar mogelijk verwijderd. Voor al deze werken wordt in totaal een bedrag vrijgemaakt van 80.000 euro. (EDB)