Felix en Nel van het Vliegend Tapijt kunnen na 7 maanden gebundelde wegenwerken opgelucht ademhalen:“Organisatie en communicatie moeten gewoon beter”

Wie door Kortrijk rijdt, ziet het vaker: signalisatieborden die werken aankondigen of omleidingen aanraden. Dat deze werken soms gebundeld worden, werd ook op een pijnlijke manier duidelijk voor Felix en Nel van het restaurant Het Vliegend Tapijt op de Pottelberg 189. Zij klaagden in een open brief op hun Facebookpagina de vele wegenwerken en daarbij de belemmerde toegang tot hun zaak aan.

Ondertussen zijn de wegenwerken op de Pottelberg afgerond. Het einde van een stroeve periode voor Felix Francois en Nel Desmet die zich sinds hun heropening “op een eiland bevonden”. Niet dat de twee niet voorbereid waren. Ze hadden zelfs een plan uitgewerkt om er het beste van te maken. “We wilden niet opnieuw ons personeel op tijdelijke werkloosheid zetten”, vertelt Felix.“We zouden een pop-up starten elders en intussen onze keuken hier renoveren.”

Dat plan mocht meteen de vuilbak in, want zonder communicatie of verwittiging werden de werken vroeger gestart. Niet in april, zoals verwacht, maar medio december, wegens een fout bij het leggen van de nutsvoorzieningen. Maar als Felix en Nel naar de stadsmedewerker met dienst bellen, worden ze gerustgesteld. Er zou slechts één kant van de baan opengelegd worden, waardoor er altijd eenrichtingsverkeer mogelijk zou zijn.

Ik heb het gevoel dat elke instantie gewoon instaat voor zijn eigen ding en er te weinig overkoepelend wordt opgevolgd – Felix Francois (Het Vliegend Tapijt)

“Maar door het passeren van de vele zware vrachtwagens met kasseien en ander materiaal volgde uiteindelijk een wegverzakking”, gaat Felix voort.

“Zodoende werden de werken ter hoogte van ons restaurant een week later uitgebreid naar het volledige wegdek, en dat opnieuw zonder verwittiging. Opeens was onze zaak onbereikbaar en hebben we het plan van de pop-up dan ook laten varen aangezien de voorbereidingen nog van start moesten gaan.”

“De werfleider wist mij toen ook doodleuk te zeggen dat, als wij te veel hinder hadden van de werken, we best gewoon een sluitingspremie aanvroegen. Maar met zo’n sluitingspremie krijg je slechts 80 euro per werkdag, dus zo een 1.600 euro per maand voor ons twee. Dat was niet haalbaar.”

“Sowieso loopt die dagelijkse premie pas 21 dagen na sluiting van de zaak binnen. Dat moeten bovendien 21 opeenvolgende dagen zijn. Je mag dus ook niet uitzonderlijk opendoen voor een groep. Stel je voor dat er een reservatie binnenkomt voor dertig man, dan kan je je al beginnen afvragen of het de moeite is”, zegt Felix.

De wegenwerken op de Pottelberg namen op een gegeven moment beide rijrichtingen in beslag.

Op een eiland

Felix en Nel maakten er het beste van. Ze vervroegden de renovatiewerken van hun keuken en sloten Het Vliegend Tapijt twee maanden. Wanneer de zaak opnieuw openging, stuurden Felix of Nel bij elke reservatie een plannetje met uitleg naar hun klanten waar ze naartoe konden rijden met hun auto.

“We merkten vooral dat er ’s middags minder cliënteel was voor een snelle lunch. Je verloor al snel een kwartier met gewoon rondrijden. Er was overal file door de vele wegen die werden afgezet. Wij zaten hier opeens op een eiland en konden ons zonder duidelijke communicatie van de andere partijen alleen maar vragen stellen bij hoe heel deze situatie werd georganiseerd. Op een bepaald moment werden de werken richting de Ring zeven weken stilgelegd omdat er een draad te kort was. Dan krijg je gewoon zin om zelf de put te graven en zelf die verbinding te plaatsen.”

“Ik heb het gevoel dat elke instantie gewoon instaat voor zijn eigen ding en er te weinig overkoepelend wordt opgevolgd”, gaat Felix voort. “Maar goed, wij begrijpen uiteraard dat deze werken moeten gebeuren en het zal uiteindelijk een goede investering zijn. We zijn er zeker niet tegen, maar de organisatie en communicatie moet gewoon wat beter”, besluit Felix. Sinds vorige week zijn de werken ter hoogte van restaurant Het Vliegend Tapijt (Pottelberg) afgerond en ondanks een moeizaam traject zijn Felix en Nel blij met het resultaat.

Felix Francois en Nel van het Vliegend Tapijt; © Westtour

Minder Hinder

Ook voor Hannelore Vanhoenacker, zaakvoerder van Helix Verzekeringen en eveneens bestuurslid van Stad Kortrijk, moet het beleid rond wegenwerken een pak beter. “Ik ben vaak onderweg voor mijn professionele bezigheden en heb ook veel mensen die op de baan moeten om mij te bereiken. Ik hoor constant klachten over het verkeer in de stad. Het is een hel wat in Kortrijk allemaal samenvalt aan werken, zelfs met de fiets. Ik vraag me af of we de werken niet beter op elkaar kunnen afstemmen, zodat de mobiliteit in Kortrijk vlotter kan verlopen.”

Alle werken bundelen, is soms beter dan in fases werken, wat het verkeer langer belemmert – Axel Weydts (schepen van Mobiliteit)

Het stadsbestuur erkent dat er op dit moment veel werken zijn en begrijpt de frustraties. Om die reden richtte het in het verleden het Minder Hinder-team op. Dit team evalueert de situatie en werkt een plan uit om tijdens de uitvoering van de werken de hinder zo veel mogelijk te beheersen en te minimaliseren. “Het is zo dat het Minder Hinder-team altijd probeert ervoor te zorgen dat omleidingen niet in elkaars vaarwater terecht komen”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.

“Daarnaast kiezen wij er soms bewust voor om werken te laten samenvallen. Soms is het nu eenmaal beter om op een bepaalde as alle werken te bundelen in plaats van in fases te werken, wat een lange belemmering oplevert voor het verkeer in die regio.”