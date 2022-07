Fase twee van de opfrissing industriezone is voltooid

De tweede fase van het revitaliseringsproject industriezone Gullegem-Moorsele is afgerond.

Gedurende meer dan een jaar waren er werken in de Oostlaan, de Nijverheidslaan, de Drieslaan en de Ambachtenlaan. Het resultaat mag gezien worden, de industriezone is nu veiliger, toegankelijker en groener.

8,5 miljoen euro

Veiliger voor fietsers door beter afgescheiden fietspaden, veiliger door de vrachtwagens uit het centrum van Gullegem te weren. “De tonnagebeperking werd niet altijd gerespecteerd”, weet schepen van Mobiliteit Lobke Maes (CD&V). “Veel vrachtwagens bleven via de Driemasten en de Schuttershoflaan naar de Ring om Kortrijk rijden. Het kruispunt met de Driemasten werd nu zo ingericht dat het verkeer uit Sint-Eloois-Winkel rechts naar de Oostlaan wordt geleid. De beste weg naar de autosnelweg.”

Revitalisering is niet alleen een duur woord – het komt neer op nieuw leven in de zone te brengen -, het is ook een dure aangelegenheid. In deze tweede fase werd 8,5 miljoen euro geïnvesteerd, 85 % daarvan is gesubsidieerd dankzij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. “Dat was nodig”, aldus schepen van Openbare Werken Stijn Tant. “Dit stuk van de bedrijvenzone werd 60 jaar geleden als een van de eerste in Vlaanderen aangelegd. Het verschil tussen het oude en het nieuwe gedeelte werd te groot. Het is nu uitkijken naar de derde en laatste fase. Daarin wordt onder meer de Hondschotestraat heraangelegd met een vrijliggend fietspad.

(SL)