Evaluatie na anderhalve maand: is het Izegems bereikbaarheidsplan een brug te ver? Afwachten tot werken centrumbrug zijn afgerond!

Anderhalve maand nadat het nieuwe bereikbaarheidsplan in voege is getreden, is het voor veel Izegemnaars nog wat zoeken. Omdat de centrumbrug ook voor een jaar dicht is, staan er vaak lange files op de spitsuren. Ook de handelaars uit het centrum staan aan de klaagmuur. Bij het stadsbestuur valt het aantal klachten of vragen mee. Maar zolang de centrumbrug afgesloten blijft is de echte impact van het nieuwe plan moeilijk in te schatten

Op de commissie openbare werken van vorige donderdag stond de evaluatie van het bereikbaarheidsplan geagendeerd. Veel vuurwerk leverde dat niet op, op sociale media gaat het er heftiger aan toe. “Wij hadden bij het invoeren van het plan ook een speciaal nummer geactiveerd, maar het aantal vragen dat we daar krijgen is aan de lage kant”, zegt mobiliteitsschepen Caroline Maertens. “We hadden er zelf meer verwacht, maar blijkbaar vinden de inwoners toch hun weg. Het is natuurlijk wat wennen, de macht der gewoonte doorbreken duurt soms wat. We hebben ondertussen ook al wat aanpassingen gedaan. Er staat onder meer een groter bord dat je Marktstraat niet meer mag inrijden vanuit de Roeselaarsestraat, we hebben ook kortparkeerplaatsen ingevoerd op de Korenmarkt voor de Beobank. Ook de brandweer heeft nog eens de toer gemaakt, daarvoor zal nog een boompje moeten sneuvelen dat bij het uitrijden met de ladderwagen uit de Marktstraat in de weg staat.”

“We moeten er geen doekjes om winden, onze omzet is met 30 procent gedaald” (Frederik Callewaert, Al Gusto)

Het zebrapad vlakbij de Marktstraat werd van de Roeselaarsestraat naar de Gentstraat verhuisd. “Dat hebben we gedaan om daar niet nog een parkeerplaats te laten sneuvelen.”

Iets wat Rik Baert (Vlaams Belang) niet begrijpt. “Op die ene parkeerplaats zal het niet komen als je ziet hoeveel er daar verdwenen zijn. Nu is het gevaarlijker voor de voetganger, want die moet nu het verkeer uit drie richtingen links, rechts en voor zich de Markstraat in het oog houden. Het is overigens ook gevaarlijk voor de fietsers die uit de Gentstraat naar de Roeselaarsestraat rijden. Zij moeten voorrang geven aan de wagens die uit de Marktstraat komen, maar bij onze protestacties daar ter plaatse zagen we dat geen enkele fietser dat doet.”

Nieuwe brug tegen 2030

De stad wil nu via Izine nog eens de nadruk leggen op het feit dat die voorrangsregels uiteraard ook voor fietsers gelden. “Wij waren van in het begin gekant tegen dit plan”, gaat Rik Baert verder. “Kijk eens naar alle files nu, alles zit vast op bepaalde momenten en op andere momenten is er geen kat te bespeuren in de stad. Men moest gewacht hebben tot binnen zes of zeven jaar wanneer er sowieso een nieuwe centrumbrug komt. Dan kon je nog bepalen waar je die zou aantakken en vandaar een nieuw mobiliteitsplan laten starten.” Dat er weinig ‘klachten’ zouden zijn, wuift het VB-raadslid weg. “Niet iedereen richt zich tot de stad, wij zien bij onze acties dat we veel bijval hebben. De echte evaluatie zal er pas komen als de centrumbrug open is. Het resultaat zullen we dan volgend jaar in oktober bij de stembusgang kunnen afmeten.”

Ook Kurt Grymonprez (STIP) is het eens dat je nu de impact nog niet kan inschatten, de centrumbrug is immers nog gesloten. “Wij zijn niet tegen een nieuwe mobiliteitsaanpak, die was nodig. Maar niet op die manier, want nu neemt men enkel het centrum en zijn de gevolgen voor de rand. Er passeert nu ook duidelijk meer verkeer in de Dirk Martenslaan en op de Sint-Rafaelswijk, waar toch telkens scholen zijn. Ook in Kachtem en vooral Emelgem aan het VTI is de verkeersdruk veel groter. En eens de centrumbrug open zal zijn, zien we extra gevaarlijke punten voor fietsers.”

Handelaars Korenmarkt

Eva Bossuyt (Vooruit) stipt ook de veelheid aan werken aan in Izegem. Caroline Maertens: “De Burgemeester Vandenbogaerdelaan konden we pas nu aanpakken, omdat het vaccinatiecentrum bij de eerdere werken aan die straat bereikbaar moest blijven. Tegen begin juni moet dat in orde zijn. De werken aan de centrumbrug zelf verlopen ook vlot en begin juni wordt de plateau voor het gemeentehuis aangelegd.” Daarvoor zal het terras van café De Koornmarkt moeten wijken. Ook de handelaars, vooral op de Korenmarkt, zitten met de handen in het haar. In de Marktstraat omschreef een handelaar het als volgt… de richting waarin de auto’s passeren maakt me weinig uit, als ze maar mogen passeren. Op de Korenmarkt klinken andere geluiden. “We moeten er geen doekjes om winden, onze omzet is met 30 procent gedaald”, zegt Frederik Callewaert van Al Gusto. “Voor een belegd broodje, pizza of pasta gaan de mensen geen kilometers omrijden.” Ook Andy Verhelle van hamburgertent Andi’z beaamt. “De cijfers zijn bij ons gelijkaardig. Je voelt het in het weekend en tijdens de week over de middag. Wie maar een uurtje middagpauze heeft, geraakt hier niet meer. En ook het aantal parkeerplaatsen wordt steeds schaarser. Misschien dat het na het openen van de centrumbrug weer aantrekt, maar nu zijn cijfers wat ze zijn.”

Veerle Renier (Groen) ziet nochtans kansen voor de handelaars. “Het is duidelijk rustiger in de stad, er zijn minder wagens. Dat biedt ruimte voor fietsers en voetgangers, maar de mensen moeten er misschien attent op gemaakt worden dat het nu ook aangenaam is om met de fiets of te voet te komen shoppen, iets was vroeger minder het geval was.” Open VLD steunde het voorstel van de meerderheid. “Vooral omwille van het brugpark”, zegt Geert Leenknecht. “Izegem is een grijze stad en kan best wel wat meer groen gebruiken.”