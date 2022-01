Ernstige verkeershinder in Ardooie centrum

Deze week zal er voor de automobilisten heel wat verkeershinder zijn in het centrum van de gemeente Ardooie. Er worden werken uitgevoerd in de Eekhoutstraat en de Oude Lichtervelsestraat.

In beide centrumstraten moeten er herstellingswerken gebeuren aan het rioleringsnetwerk. Men hoopt de werken af te ronden tegen nu vrijdag. Het plaatselijk verkeer zal zo veel mogelijk behouden kunnen blijven, maar voor het doorgaand verkeer zal er een omleiding voorzien zijn.

Omdat er ook in de Koolskampse Lichterveldsestraat werken bezig zijn, is omrijden via de Oude Lichteveldsestraat geen goed idee.

(JM)