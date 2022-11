Eindelijk fietsstraat in schoolomgeving Wielsbekestraat in Oostrozebeke

Er werden de jongste jaren enorm veel geld en middelen geïnvesteerd in het veilig maken van de schoolomgeving in de Wielsbekestraat. Zopas werd de laatste ingreep afgewerkt en kunnen de scholieren veilig fietsen in het laatste stukje Veldstraat dat de Rozenbergstraat met de Wielsbekestraat verbindt.

Om dit project tot een goed einde te brengen, werd maandenlang het kruispunt Veldstraat-Rozenbergstraat afgesloten tot grote ergernis van de vele automobilisten die gebruik maakten van het kruispunt om bijvoorbeeld van het centrum naar de Ginste te rijden.

Twee doelen gerealiseerd

“De herinrichting van het kruispunt Veldstraat–Rozenbergstraat was absoluut noodzakelijk om te zorgen voor een veilige schoolomgeving”, zegt schepen van Openbare Werken Olivier De Marez. Heel wat scholieren fietsen van de Veldstraat naar de school in de Wielsbekestraat en dat was niet zonder risico. Door de herinrichting van het kruispunt hebben we meteen twee doelen gerealiseerd. Vooreerst werd het stuk Veldstraat vanaf de Rozenbergstraat tot de Wielsbekestraat ingericht als fietsstraat en ten tweede werden door de herinrichting van het kruispunt de auto’s komende vanuit de Rozenbergstraat beter afgeleid richting Wielsbekestraat zodat dit verkeer de schoolomgeving niet meer moet passeren.”

“Deze omvangrijke werken zijn gestart midden april en afgewerkt eind oktober. De werken zelf werden uitgevoerd in twee fases. In het stuk Rozenbergstraat-Wielsbekestraat werd gezorgd voor een gescheiden riolering. Er kwamen een volledig nieuw wegdek, brede en gemakkelijke voetpaden en parkeerstroken. Straks planten we nog bomen. In een tweede fase werd het kruispunt zelf volledig heraangelegd.”

Infiltratieputjes

“In het vernieuwde stuk Veldstraat werd voor de allereerste keer gewerkt met infiltratieputjes, één per aangesloten woning. Dit procedé zorgt ervoor dat het regenwater niet onmiddellijk wordt afgevoerd naar de riolen maar tijd heeft om in de grond te sijpelen. Dit is een totaal nieuwe werkwijze die nog niet overal wordt toegepast.”

Eind september 2021 werden de werken gegund aan de firma Vuylsteke uit Meulebeke en daarmee was een bedrag gemoeid van 700.000 euro. Van dit bedrag ging 600.000 euro naar rioleringswerken. “Hiervoor kregen we een subsidie van 200.000 euro en in het kader van een veilige fietsomgeving kwam er van de federale overheid nog 100.000 euro. Ik wil er nog aan toevoegen dat dit project eigenlijk voor later was voorzien maar toen we uitzicht hadden op subsidies en het dossier toch klaar was, hebben we meteen toegehapt”, besloot een tevreden schepen De Marez.