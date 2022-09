Eerste werken voor veiligere Oekensestraat van start, weg wordt twee weken afgesloten

Vanaf maandag 10 oktober beginnen de eerste werken voor een veiligere Oekensestraat. De aanpassingen kaderen in het nieuwe circulatieplan voor Rumbeke.

Van de Armoedestraat tot aan het kruispunt met de Wervikhovestraat komt er aan beide kanten van de straat een fietspad in rode asfalt. De fietspaden worden van de rijweg afgeschermd. Ze luiten aan op de bestaande fietspaden komende van het kruispunt met de Rijksweg. Ook het kruispunt aan de Wervikhovestraat wordt aangepakt. Er komt een nieuwe inrichting met de bedoeling dat auto’s trager rijden. De populaire oversteek wordt beveiligd met een verhoogd plateau en zebrapaden. Daarnaast is er een uitbreiding van de zone 30 van de Izegemsestraat tot aan de Wervikhovestraat.

Parkeerstroken

“We brengen ook markeringen aan in de zone 30 om de parkeerstroken en de rand van de rijweg aan te duiden. Die parkeerstroken veranderen niet zoveel aan de huidige parkeerregeling”, aldus schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie. “Het kruispunt van de Oekensestraat met de Oude Oekensestraat wordt iets smaller, er komt een breder trottoir. De afstand die voetgangers moeten afleggen om de straat over te steken, wordt kleiner.”

De aanleg van de fietspaden en het kruispunt duurt wellicht twee weken. De Oekensestraat wordt hiervoor afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Armoedestraat en de Kwadestraat. Ook het kruispunt met de Wervikhovestraat kan niet gebruikt worden. Na die twee weken moet het nieuwe beton in het kruispunt nog vier weken uitharden. Er mag dan niet over gereden worden. Auto’s volgen een omleiding via de Armoedestraat.