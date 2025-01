Dit zijn de werven van 2025 in Groot-Ieper: Einde in zicht voor Dikkebusseweg, Boezinge en reconversie Industriezone

Heel wat grote wegenwerken in Groot-Ieper lopen op hun einde. Zowel de Dikkebusseweg, doortocht Boezinge als Zwaanhofweg zullen – indien de weersomstandigheden het toelaten – in maart hun toplaag krijgen. Voor nieuwe projecten is het wachten tot het nieuwe stadsbestuur het meerjarenplan af heeft, al is er ondertussen ook al een startdatum in zicht voor de doortocht van Vlamertinge.

De rioleringswerken in Boezinge begonnen in november 2021. Ruim drie jaar later is er licht aan het einde van de tunnel.

“Het gedeelte Diksmuidseweg tussen het kruispunt met de Randweg (kant Diksmuide) en de Brugstraat is volledig afgewerkt en opnieuw opengesteld voor het verkeer”, geeft Valentijn Seys van de dienst Openbaar Domein een stand van zaken.

“Ook het Katspel werd vernieuwd en er werd een toegankelijke Hoppin-bushalte voorzien. Momenteel wordt gewerkt in het stuk Diksmuidseweg tussen Schuttershof en Randweg (kant Ieper) én in de Kapellestraat, waarbij tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk is. Daarna dient nog te worden gewerkt op de Randweg zelf en in het begin van de Boezingestraat, telkens met een eerder beperkte verkeershinder.”

Dikkebusseweg

In de Dikkebusseweg kreunen bewoners en middenstand ook al sinds het najaar van 2021 onder de ingrijpende riolerings- en wegenwerken, maar ook hier zit men aan de laatste loodjes. “Het gedeelte Dikkebusseweg tussen Oudstrijderslaan en Capucienenstraat is volledig afgewerkt en weer open gesteld voor verkeer”, zegt woordvoerder Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De Dikkebussweg. © TG

“Er wordt momenteel gewerkt op het gedeelte Dikkebusseweg tussen Reinaartstraat en Frezenbergstraat én in de Frezenbergstraat. Parkeren en doorgaand verkeer is niet mogelijk ter hoogte van deze werfzones. De volledige afwerking van de straat is momenteel voorzien voor april 2025, onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.”

Om een veilig alternatief te bieden voor de vele fietsers die vanuit Dikkebus en omgeving naar school of naar het werk rijden, werd beslist om de Pannenhuisstraat tijdelijk af te sluiten voor doorgaand verkeer. “De veiligheid van onze schoolgaande jeugd is prioriteit”, zegt schepen van Mobiliteit Diego Desmadryl (Team Ieper).

Ik hoop ook werk te kunnen maken van de Meenseweg en de Maloulaan, maar of daar geld voor is? – Schepen Stephaan De Roo

“De Dikkebusseweg is een belangrijke verbinding voor fietsers vanuit Dikkebus naar de school of het werk toe, maar kan, door de werken, niet gebruikt worden. De omleiding via de Pannenhuisstraat is dan ook een zeer gevaarlijke situatie geworden voor de fietsers, mede door het donkere en slechte weer en geen optie om verlichting te plaatsen. Daarmee kiezen we voluit voor de veiligheid en zal je met de wagen iets meer moeten omrijden tot het eind van de werken.”

Industriezone

Een ander project dat al een tijdje voor grote hinder zorgt, is de reconversie van de Industriezone. Daar begonnen de werken anderhalf jaar geleden. “Het gedeelte Zwaanhofweg tussen Oostkaai en Rozendaalstraat is zo goed als afgewerkt en terug opengesteld voor verkeer”, zegt schepen van Openbaar Domein Stephaan De Roo (Team Ieper).

De fietserstunnel in aanleg aan Picanol. © TG

“Er wordt momenteel gewerkt op het gedeelte Zwaanhofweg tussen Rozendaalstraat en Pilkemseweg. Dit weggedeelte is niet bruikbaar voor doorgaand verkeer. De bedrijven blijven zo optimaal mogelijk bereikbaar, in sommige gevallen via een aanliggend perceel. Na deze fase moet nog gewerkt worden op de Pilkemseweg, tussen Zwaanhofweg en Noorderring. Voor de bedrijven op de betrokken industriezone zal dan een omleiding worden voorzien via Pilkem. Het einde van deze werken is voorzien voor de zomer van 2025.”

Picanol startte in september 2022 met de bouw van een nieuw hoofdkantoor, waarbij er een extra uit- en inrit voorzien wordt aansluitend op de Zuiderring. Ook die werken zitten in een van de laatste fases. “Het einde van deze werken is voorzien in voorjaar 2025. In maart kan de toplaag gelegd worden indien de weersomstandigheden het toelaten”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van AWV.

N308 Ieper-Poperinge

De kans dat er in 2025 nog grote nieuwe projecten opgestart worden, is zo goed als onbestaande. Een van de grote projecten die nog op de planning staat, is de aanleg van gescheiden riolering op de N308 Ieper-Poperinge, inclusief herinrichting doortocht Vlamertinge.

Onlangs werden echter wel stappen vooruit gezet. “We hielden vorige week een vergadering voor alle middenstanders van Vlamertinge naar aanleiding van de herinrichting”, zegt schepen Stephaan De Roo.

Het centrum van Vlamertinge. © TG

“De werken gaan normaal van start in de tweede helft van 2026. Omdat we weten dat de middenstanders de grootste hinder zullen ondervinden, vonden we het belangrijk om hen voorafgaandelijk op de hoogte te houden. Zo bieden we hen de mogelijkheid om na te denken over hoe ze hun bedrijfsactiviteiten verder kunnen uitvoeren. Die werken zullen uitgevoerd worden in zes à zeven fases en zullen in zijn totaliteit zo’n vier jaar duren.”

Fietspaden

Over andere projecten durft de schepen nog geen uitspraken te doen. “Op de verbinding Elverdinge-Zuidschote wil ik hoe dan ook een fietspad realiseren”, aldus De Roo.

“Ik hoop dat we snel met de Provincie kunnen samen zitten om dat deze legislatuur nog aan te pakken. Ook de aanleg van fietspaden in de Krommenelststraat en de Ruusschaartstraat is heel belangrijk. Dat is een traject dat heel vaak gebruikt wordt door fietsers. Ik hoop ook werk te kunnen maken van de Meenseweg en de Maloulaan, maar eerst zullen we moeten kijken of we geld hebben. Het bestuur is volop bezig met de opmaak van het meerjarenplan.”

“Dat zal wellicht na de zomervakantie voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad. Pas dan zal duidelijk worden hoe het geld verdeeld wordt en welke projecten effectief op de planning komen, maar dat zal dus sowieso niet meer voor 2025 zijn.”