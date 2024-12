De wijk Zandberg krijgt een grondige make-over: Werken gebeuren in 12 fasen en starten in februari

Op de wijk Zandberg staan de komende jaren grote infrastructuurwerken gepland. De werken vinden plaats in de Zandbergstraat, Zandbergplein, Julius Sabbestraat, Tuinbouwstraat, Herdersstraat, Zavelstraat en Harlemboislaan. De werken starten in februari 2025 en de 12 fasen zullen samen twee jaar duren.

Stad Harelbeke begint in februari 2025 aan de heraanleg van verscheidene woonstraten en de heraanleg van het plein Zandberg. De reden? In een notendop: de wegenis en riolering zijn aan vervanging toe. Gemotoriseerd verkeer staat voorop en er is weinig ruimte voor fietsers. Er wordt te snel gereden. Pleinzone is versnipperd door de verschillende rijwegen en parkeerplaatsen. Er is te veel verharding. Veel parkeerplaatsen worden onderbenut. Er zijn geen volwaardige voetpaden. Het straatbeeld oogt maar sober, er is weinig beleving. Geen samenhang tussen kerk en omgeving. Meer dan een mondvol dus.

Dit werd opgesomd en opgeschreven tijdens een participatiemoment om de wensen van de buren te kennen. De bewoners vragen een verbetering van de verblijfskwaliteit, meer ruimte voor groen, verbetering van de verkeersveiligheid, straten autoluw maken en voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners incalculeren.

Moderne bouwkunst

De doelstellingenspecifiek voor het Zandbergplein zijn nu: ruimte voorzien voor evenementen op het plein, een centraal rustpunt met zitmogelijkheden maken, integratie van spelelementen en het accent leggen op schoolomgeving. Wat parkeren betreft: de parking situeren aan de noordoostelijke kant, net buiten het plein. De loop- en fietslijnen versterken en minimaal verharden en maximaal zorgen voor maximaal groen. Zorgen voor bredere waterdoorlatende voetpaden, groenstroken aanvullen met wadi’s. Het verkeer richting Kortrijksesteenweg sturen zodat de woonwijk ontlast en veiliger wordt.

En het laatste punt is ook belangrijk, zo niet het belangrijkste: de wereldberoemde architecturale Sint-Ritakerk volledig integreren in de omgeving. De kerk werd gebouwd in 1963-65 en ingewijd in 1966. De architecten waren Léon Stynen en Paul De Meyer. De kerk is een hoogtepunt van de moderne en brutalistische bouwkunst in de jaren 1960. Sedert 8 maart 2016 is het gebouw beschermd als monument omwille van de artistieke en bouwkundige waarde.

De werken gebeuren in 12 fasen en starten in februari. Het ontwerp is van studiebureau Sweco en de hoofdaannemer is Stadsbader.