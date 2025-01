Cactus Muziekcentrum krijgt verhard voetpad in plaats van groen voor de deur: “Bezoekers kunnen nu veilig en proper aanschuiven”

Om de toegankelijkheid en het comfort voor bezoekers van het Cactus Muziekcentrum vzw te verbeteren, werd het voetpad doorgetrokken. Ook werd de beplanting in dit gebied verwijderd en deze zal een nieuwe bestemming krijgen in een van de parken of groenzones van Brugge.

“Bij grote optredens in de Cactus ontstaan vaak lange wachtrijen die tot aan de rijweg of in de huidig groenzone reiken. Dit brengt niet alleen veiligheidsrisico’s met zich mee, maar leidt ook tot schade aan de beplanting in de omgeving.”

“Met de aanleg van een verhard voetpad pakten we dit probleem aan. Bezoekers kunnen nu veilig en proper aanschuiven zonder overlast voor het verkeer of de natuur”, aldus schepen van Openbaar Domein Franky Demon. (CGRA/foto CGRA)

Schepen van Openbaar Domein Franky Demon bij het nieuwe voetpad, samen met directeur Tim Beuckels van Cactus Muziekcentrum vzw en Jonas Six van de cluster Openbaar Domein.