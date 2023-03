Belangrijke weg in Nieuwpoort week afgesloten door verzakking na defecte riool

De Kaai in Nieuwpoort zal wellicht een week lang afgesloten blijven voor het verkeer na een verzakking. “Het gaat om een verbindingsbuis van de riolering die wellicht stuk is en een gat veroorzaakte”, zegt waarnemend burgemeester Bert Gunst.

Het grote gat op de Kaai in Nieuwpoort werd woensdagochtend opgemerkt door medewerkers van de groendienst van Nieuwpoort. Het gat bevindt zich in de beplanting die de beide rijbanen aan de Kaai, vlakbij de parking, afschermt. Omdat het om een gewestweg gaat, wordt die baan druk bereden. “Het gaat om een verbindingsbuis van de riolering die wellicht stuk is”, zegt waarnemend burgemeester Bert Gunst.

“De buis ligt een meter diep en is drie meter lang en verbindt twee riolen, maar dient enkel voor de opvang van oppervlaktewater die van de weg komt. Voor afvalwater van de bewoners is er dus geen probleem. Voor weggebruikers zijn er wel problemen. Er is gevaar voor verzakking en daardoor kan er geen verkeer meer toegelaten worden tussen de rotondes van de Vismijn en de rotonde van het sluizencomplex.”

Het lokale verkeer kan omrijden via de stadskern, het zware verkeer moet omrijden via de autosnelweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het probleem snel oplossen, maar wellicht zullen de herstellingswerken toch een week duren. (JH)