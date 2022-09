Begin september herstart uitzonderlijk werftraject: Grote openbare werken in stroomversnelling

De zomer is achter de rug. Tijd voor de herstart van enkele belangrijke openbare werken in Middelkerke. Samen met schepen voor Openbare Werken Dirk De Poortere overlopen we de kalender en het herfstverloop van die werven. Grootste aandachtspunt? Een vlot verloop van de nutswerken in de Spermaliestraat.

De werf met de grootste impact is ongetwijfeld die van de Spermaliestraat. De nutsmaatschappijen vernieuwen alle nutsvoorzieningen onder deze belangrijke invalsweg. “Na overleg met de aannemers namen we een drastische beslissing voor de werken in de Spermaliestraat. Vanaf 5 september sluiten we de Spermaliestraat af tussen de Karel Jonckheerestraat en de Steenovenstraat voor alle verkeer. We leggen verschillende omleidingen in, maar rechtstreeks doorgaand verkeer wordt dus niet meer mogelijk. Vrachtverkeer vanaf 3,5 ton moet een ruimere omleiding nemen, want die gaan we niet langs de woonwijk in de Heirweg sturen”, zegt schepen De Poortere.

Open in weekends

“Wat mensen zeker moeten weten, is dat we de Spermaliestraat ieder weekend opnieuw openstellen. De Spermaliestraat is het verlengde van de E40-ontsluiting. Op die manier kan weekendverkeer toch langs de gebruikelijke invalsroute de badcentra bereiken. Begin 2023 zou de Spermaliestraat opnieuw toegankelijk zijn.”

Ondertussen is de aanbesteding van de bovenbouw in volle voorbereiding. “We hopen de werken aan de bovenbouw zo snel mogelijk te laten aansluiten op de nutswerken.”

De ruwbouwwerken in de bouwput van het casino zijn begin deze week gestart. “Het grootste gevolg daarvan is dat het Epernayplein opnieuw wordt ingenomen als werfzone. Meer impact verwachten we van de rioleringswerken tussen het Epernayplein en de Jean Van Hinsberghstraat. Die starten op maandag 5 september.”

“Om de veiligheid te garanderen is de aannemer genoodzaakt om de voetgangersstrook te beperken tot 1 meter breed vanaf de terrasuitbouwen. Horecazaken en appartementsgebouwen blijven uiteraard altijd bereikbaar, maar enkel voor voetgangers.”

Op maandag 12 september start de aannemer met de aanleg van de tweede grasdijkzone in het project van de nieuwe Westendse zeedijk. “Dat lijken ingrijpende werken, maar in eerste instantie bevindt het zwaartepunt zich op het strand, waar het hellingsprofiel wordt aangepast. Uiteraard is de aanleg van de riolering en de bovenlaag van de nieuwe zeedijk wel ingrijpend, maar dat is voor iets later in de herfst.“

Vanaf 12 september zet de aannemer ook de resterende afwerkingen van de GDU (Golf Dempende Uitbouw) voort. “Het laatste stuk betegeling op de zeedijk en de installatie van de leuningen zijn de belangrijkste details die nog openstaan. Daarnaast worden de sanitaire units verder afgewerkt en wordt de indrukwekkende strandtoegang ter hoogte van het Rauschenbergplein geïnstalleerd. Tegen eind juni 2023 is de volledige metamorfose van de Westendse zeedijk dan afgewerkt.”

Ook in het hinterland blijkt het gemeentebestuur een ijverige bouwheer te zijn. “De renovatie van de Slijpesteenweg is al opgestart sinds begin augustus. Daar lopen de werken nu tot aan de Zevekoteweg. En de nieuwe fietspaden langs de Brugsesteenweg en de Schorestraat worden binnenkort opgeleverd. Resten nog enkele kleinere afwerkingen en de aanplantingen van enkele bomen.” (PG)

