50-tal bewoners even geëvacueerd na gaslek in Brugge

Bij de werken in de Vlamingdam in Brugge is donderdagmiddag rond 17 uur een een lek aan de gasleiding ontstaan.

Over een afstand van 100 meter richting Sint-Jorisstraat en 50 meter richt Ring werden bewoners geëvacueerd. Het ging om een 50-tal mensen.

Omdat de ploegen van Fluvius al ter plaatse waren op de werf werd het lek dan ook snel gedicht.

Na een 20-tal minuten werd de straat vrijgegeven en konden de bewoners terug naar hun woning.