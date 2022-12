Vooruit West-Vlaanderen hekelt openbaar vervoer: “Ontgoocheld door valse beloftes”

Nadat de invoering al meerdere keren werd uitgesteld, start Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vanaf januari met de gefaseerde uitrol van het decreet basisbereikbaarheid bij het openbaar vervoer. Via dat decreet zou de Vlaming gemakkelijker toegang moeten krijgen tot openbaar vervoer.

Vooruit West-Vlaanderen hekelt echter de sputterende invoering. “Lydia Peeters heeft een zootje gemaakt van dit dossier”, meent Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht uit Brugge. “Het gevolg van de gefaseerde invoering is dat er de komende jaren nauwelijks iets zal veranderen. Onze burgemeesters en schepenen zijn enorm ontgoocheld door de vele valse beloftes. Maar de grootste dupe van dit wanbeleid is vooral de reiziger.” Burgemeester Patrick Lansens van Koekelare noemt het decreet een absolute ramp. “Er zullen enkele zogenaamde quick wins gebeuren, die echter niets om het lijf hebben. Er zouden nieuwe reguliere lijnen komen naar Diksmuide, Torhout en Oostende. Dat die er nu uiteindelijk niet komen, leidt tot onvrede bij de inwoners. Dit hele dossier is pure onkunde.”

De reiziger is de grootste dupe

Daar is minister Lydia Peeters het niet mee eens. “De reiziger is niet de dupe, we zetten hem of haar net centraal”, klinkt het. “De plannen worden bovendien steeds uitgerold in afstemming met de steden en gemeenten.” (VVHR)