Vernieuwing station Diksmuide start volgend voorjaar: “Effen parking en fietstunnel onder de sporen”

Er is al lang sprake van maar nu is de planning voor de werken bij het station in Diksmuide concreet. Het startschot wordt volgend voorjaar gegeven. Op de planning staan de aanleg van een parking, een fiets- en wandelpad en een tunnel onder de sporen.

In maart was er nog discussie over het kwijtspelen van subsidies voor de herinrichting van het station maar nu is duidelijk dat daardoor de planning niet in het gedrang komt. “Na de heraanleg van de busstelplaats tien jaar geleden en de heraanleg van de Bortierlaan kijken we uit naar de derde fase van het masterplan voor onze stationsite”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Een belangrijke verandering is dat de in- en uitrit naar de vernieuwde pendelparking met 160 plaatsen niet langer via de Esenweg zal zijn maar wel via de kleinhandelszone. Zo kunnen we een fiets- en wandelpad creëren langs de sporen waar de auto’s nu in- en uitrijden.”

Fietstunnel

En er staan nog meer werken op de planning zegt de bevoegde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We starten bewust volgend voorjaar omdat er in het weekend van 7 tot 10 juni volgend jaar geen treinverkeer mogelijk zal zijn door de plaatsing van een fietstunnel onder de sporen. In die periode is de grondwaterstand laag genoeg om die werken te kunnen uitvoeren. Dankzij die nieuwe tunnel zullen bezoekers veilig met de fiets of te voet van de pendelparking of het winkelpark naar ons stadscentrum kunnen. Daarnaast zorgen we ook al voor een groene fiets- en wandelverbinding langs de sporen richting Kortemark waar een fietssnelweg is gepland.”

De werken zullen rond de jaarwissel van 2024 en 2025 klaar zijn. Het project kost bijna 4,9 miljoen euro. Stad Diksmuide betaalt ruim 1,3 miljoen euro voor de omgevingswerken en het fietspad, de NMBS telt 785.000 euro neer voor de parking en Infrabel pompt bijna 2,8 miljoen euro in de fietstunnel en stelplaats. Het stadsbestuur zal alle kosten, behalve de stelplaats, voorfinancieren. NMBS en Infrabel zullen die dan later terugbetalen. (GUS)