Verkeersoverlast in centrum van Oedelem: “Moeten door de zure appel heen bijten”

Wie de laatste weken door het centrum van Oedelem reed, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: op drukke momenten is het er erg lang aanschuiven. Door een reeks wegenwerken en de aanleg van een private verkaveling moet het verkeer er op meerdere plaatsen beurtelings passeren.

Een aannemer werkt nog tot eind deze week aan de aanleg van een private verkaveling in de Beekstraat. Het verkeer moet er op één rijvak passeren en er staan verkeerslichten om de auto’s beurtelings te laten passeren. Ook op de Markt van Oedelem doet er zich een gelijkaardige situatie voor. Daar wordt er gewerkt aan twee private bouwprojecten, waardoor een bouwkraan het doorgaand verkeer hindert. Maar de grootste oorzaak van het drukke, vertraagde verkeer in Oedelem is ongetwijfeld de omleiding door de werken aan de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat. “Hoe het verkeer hier nu moet passeren, dat is niet normaal”, zegt Kelly Maes van Fête du Pain op de Markt. “De combinatie van de wegenwerken met die nieuwbouwprojecten zorgt voor veel overlast.”

Nog even wachten

Claudio Saelens (CD&V), schepen van openbare werken, bevestigt dat de werken voor veel drukte zorgen. “Het valt niet te ontkennen dat het nu drukker is in het centrum van Oedelem. Er zijn een aantal werken lopende en dat brengt hinder met zich mee. Bij de werken in de Beekstraat kan de aannemer de tijdelijke verkeerslichten binnenkort wegnemen.”

“Als we willen werken aan de verkeersveilig- heid, moeten we nu op de tanden bijten” – Clausio Saelens (CD&V)

Voor de vertraging door de bouwkraan van de private bouwwerken op de Markt is het nog even wachten op een oplossing. “De ene kraan moet eind november weg zijn, de andere midden januari 2025. We zullen aandringen bij de private ontwikkelaars om zich hier aan te houden.”

Volgens Saelens zijn de werken aan de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat weliswaar hinderlijk, maar ook broodnodig. En er is nog geen beterschap op komst. “Als we willen werken aan de verkeersveiligheid, onder meer met de aanleg van een fietspad, is dit de zure appel waar we door moeten bijten. De situatie was er niet veilig. Ook de herinrichting van het kruispunt Den Doorn is nodig, daar gebeurden regelmatig ongevallen. We moeten dus nog even op onze tanden bijten.”

Bovenlokale strategie

Gijs Degrande van oppositiepartij N-VA is vragende partij voor een bovenlokale strategie. Volgens hem is er een verschil tussen doorgaand verkeer en zwaar bestemmingsverkeer. In die laatste categorie horen vrachtwagens of zware voertuigen die moeten laden of lossen op een plek in de buurt. “Bestemmingsverkeer zal altijd een plaats hebben. Doorgaand verkeer moeten we verstandig omleiden. Wat in elk geval wél vaststaat, is dat het verkeer in totaliteit de voorbije jaren gewoon is toegenomen en dat de grote assen verzadigd geraken”, zegt Degrande. “Wat je weert in het ene dorp, duw je naar het andere. Beernem moet op bovenlokaal niveau een standpunt innemen én concrete maatregelen afdwingen. In dat opzicht heb ik de samenwerkingsovereenkomst tussen Aalter, Beernem en AWV opgevraagd in het Vlaams parlement. Ik wil weten wat de impact voor onze gemeente is van het zware verkeer dat niet meer door Knesselare mag, en wat de concrete afspraken zijn met Aalter.”

Ruimtelijk kader

Volgens hem moet de gemeente een toekomstbestendig ruimtelijk kader uitwerken. “We hebben bijkomende woningen nodig om wonen betaalbaar te houden, maar bij nieuwe verkavelingen moet ook gekeken worden naar de gevolgen voor mobiliteit en verkeer. Daarom moeten we goed kijken en bepalen wat we waar willen en wat nog mogelijk is”, zegt Degrande. Tenslotte wil hij verkeer dat niet in de buurt moet zijn, verstandig laten omleiden. Volgens hem moet er voor vrachtwagens duidelijke signalisatie komen op de E40. “Ik begreep dat dit nu zou gerealiseerd worden. Maar ik pleit ook voor een nieuwe ontsluiting van de E40 om zwaar verkeer naar de industriezone uit de kern van Beernem te houden.”