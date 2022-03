Tegen de zomer van 2023 elektrische stadsbussen in Brugge

Brugge krijgt eindelijk elektrische stadsbussen. De Raad van Bestuur van de Lijn heeft de aankoopprocedure goedgekeurd. Tegen de zomer van 2023 zullen die bussen Brugge bedienen.

Het stadsbestuur van Brugge reageert verheugd op de aankondiging van de Raad van Bestuur van De Lijn vandaag de aankoopprocedure heeft goedgekeurd voor 1.275 emissievrije bussen waaronder vijftig midi-bussen. “Met deze midi-bussen, die een lengte van ongeveer acht meter zullen hebben, komt De Lijn tegemoet aan onze vraag om openbaar vervoer op maat van onze historische binnenstad te organiseren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

E-bussen

Deze e-bussen, die ongeveer vijftig reizigers kunnen vervoeren, worden in een aparte aanbesteding opgenomen. Hiermee kan De Lijn inspelen op specifieke vragen van steden om kleinere bussen. De eerste midi e-bussen worden later dit jaar besteld met verwachte indienstname in Brugge in de zomer van 2023.

Stad Brugge ziet zo een langverwachte vraag voor openbaar vervoer op maat van de historische binnenstad ingewilligd. Burgemeester Dirk De fauw: “In Brugge trekken we immers resoluut de kaart voor een leefbare binnenstad. Het Mobiliteitsplan van 2016 stelt niet voor niks dat het verkeer – een bus of een auto – zich moet aanpassen aan de stad en niet omgekeerd. Bij de aanvang van deze legislatuur hebben we dan ook meteen aan de onderhandelingen met De Lijn een hoge prioriteit gegeven en keurden we een visienota goed. We braken hierin een lans voor een nieuw bussenmodel voor Brugge.”

“Concreet zetten we in samenspraak met De Lijn een nieuw bussenplan in de steigers. We wensten af te stappen van het huidige ster-model waarbij alle stadslijnen doorheen de binnenstad rijden met dieselbussen. In de plaats ontwikkelden we een model waarbij twee centrumlijnen de binnenstad bedienen en die verknopen met de stads- en streeklijnen aan ’t Zand en het station. De Lijn verwelkomde dit plan en met weliswaar enkele aanpassingen zal dit plan normaliter juli 2023 een aanvang nemen.”

Klimaatambities

Die centrumlijnen zullen worden verzorgd door compacte elektrische busjes waarvoor De Lijn dus nu een belangrijke mijlpaal rondde. “De voordelen spreken voor zich”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De huidige dieselbussen liggen immers mee aan de basis van zogenaamde street canyons waarbij uitlaatgassen gevangen blijven tussen onze historische gevels. Met alle schade naar de gezondheid van onze bewoners, de gevel van onze monumenten, … tot gevolg. Door te kiezen voor elektrische voertuigen zullen we dan ook niet alleen een belangrijke stap voorwaarts zetten in onze klimaatambities, maar ook naar de leefbaarheid van de binnenstad en haar bewoners.”