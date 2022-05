Sportdienst organiseerde opleidingsdag voor signaalgevers

Vorige maand organiseerde de Sportdienst Kortrijk een opleidingsdag voor aspirant-signaalgevers. Een goede zaak want, zoals sportclubs en organisatoren van sportwedstrijden maar al te goed weten, het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en in het bijzonder signaalgevers. Zij vormen echter een onontbeerlijke schakel om sportevenementen op een veilige manier te laten plaatsvinden.

Sportverenigingen die sportwedstrijden op de openbare weg organiseren, gaven het signaal aan de stad dat het steeds moeilijker wordt om voldoende signaalgevers te vinden. Ook voor de eigen sportevenementen ondervindt de stad hetzelfde probleem. De sportdienst nam de handschoen op en organiseerde daarom in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse politieschool een gratis basisopleiding signaalgever in de Sportcampus Lange Munte om geïnteresseerden over de streep te trekken.

Het initiatief was een groot succes, maar liefst 60 deelnemers tekenden in. Kandidaten werden ondergedompeld in de wegcode, de basisbegrippen rond conflictbeheersing en deontologie, structuur van de Belgische politie, calamiteiten en het statuut van de vrijwilliger. Na de opleiding kregen de kandidaten een certificaat waardoor ze meteen inzetbaar zijn in de vele fiets- en loopwedstrijden die er de komende maanden zitten aan te komen.

Ook Janus Theuwen (44) behaalde zijn certificaat en staat voor het eerst op Kortrijk Loopt tijdens SINKSEN22: “Ik wou vooral de cursus volgen uit interesse. Ik zag het aanbod tot gratis opleiding in de stadsmagazine van Kortrijk en schreef me in. Ik heb al twee keer op de koers Gent-Wevelgem gestaan in Geluwe, maar het leek me goed om ook wat meer achterinformatie te verkrijgen rond bijvoorbeeld verkeersagressie en conflictbeheersing. Als signaalgever kan je dan ook met meer zekerheid op een event staan. Op Sinksenloop kan je me vinden aan de aankomst bij Sportcentrum Wembley. Ik wil graag de mensen helpen van de organisatie. Signaalgevers zijn tenslotte een belangrijk en onmisbaar deel bij dergelijke evenementen. Daarbij is het ook fijn om tussen de mensen te zijn.”

Een oude rot in het vak is Paul Verschaete (80). Hij is al meer dan vijftien jaar signaalgever in het Kortrijkse. “Je komt veel mensen tegen die je anders niet zou zien. Ik ben van Gullegem en sta dikwijls in Marke en Kortrijk. Je zou niet geloven hoe vaak mensen me herkennen en een praatje komen slaan. Het sociaal contact is fijn, je staat bijna nooit alleen. Tijdens het evenement zelf moet je alles constant in de gaten houden en verkeer omleiden, maar goed, zo veel macht heb ik ook niet. Het is heel sterk gereglementeerd. Dus als mensen beslissen om toch door te rijden, kan ik daar niet veel aan doen. Gelukkig gebeurt dat niet vaak en zijn mensen begripvol.”