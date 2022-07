Roekeloze wegpiraat die bijna zware botsing veroorzaakte bij inhaalmanoeuvre in Pervijze geeft zichzelf aan bij politie

In Diksmuide is er flink wat ophef over dashcambeelden van een roekeloos inhaalmanoeuvre van een autobestuurder donderdagavond in Pervijze (Diksmuide).

De bestuurder haalt aan hoge snelheid een vrachtwagen in, blijft onnodig lang op het andere rijvak waar slechts ternauwernood een zware botsing met een andere tegenligger vermeden werd. “De man belde deze middag zelf onze diensten op. Hij excuseerde zich voor zijn rijgedrag en wou een verklaring afleggen”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

De beelden werd donderdagavond even voor 18 uur gemaakt op de Pervijzestraat in Diksmuide, enkele kilometers voor de bebouwde kom van Pervijze. Een vrachtwagenchauffeur werd er plots aan hoge snelheid ingehaald door de bestuurder van een BMW break. Die bleef daarna om onduidelijke reden lange tijd op het linkerrijvak hangen. In de verte doemt een kleine rode personenauto op die in de tegenovergestelde richting rijdt. Pas op het allerlaatste moment gaat de BMW-bestuurder terug naar het eigen rijvak. Op de dashcambeelden van de trucker is te zien hoe de bestuurder van de rode auto zelfs uitwijkt over de witte lijn aan zijn kant om een botsing te vermijden. Een frontale botsing aan die hoge snelheid had wellicht zware gevolgen gehad. “Dit is geen inhaalmanoeuvre, dit is haast een moordpoging”, klinkt het in de reacties.

Vraag beelden te bezorgen

“Ook onze diensten kregen deze ochtend het filmpje te zien”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. “Op basis daarvan en de plaatsgesteldheid zijn we op zoek gegaan. Via de ANPR-camera’s konden we de wagen achterhalen. De nummerplaat was daarbij zichtbaar en zo konden we de bestuurder identificeren.”

“Er werd een pv opgesteld en de man zou later uitgenodigd worden voor verhoor. Kort daarna echter belde de man zelf onze diensten op. Hij excuseerde zich voor zijn rijgedrag en wou een verklaring afleggen. De man werd uitgenodigd om later verhoord te worden”.

Het is daarna aan het parket om te beslissen wat het met het pv zal doen. De man kan vervolgd worden voor de politierechter. Het gaat om een man uit Nieuwpoort.

(JH)