Natuurpunt vraagt werk te maken van herwaardering trage wegen

Met een korte actie aan de Linnewegel in Sint-Denijs wil Natuurpunt ijveren voor de herwaardering van de vele trage wegen in Zwevegem. In deze legislatuur werd nog maar één voetweg opnieuw toegankelijk gemaakt.

De Werkgroep Trage Wegen van Natuurpunt Zwevegem wil dat de voetweg nr. 137, de Linnewegel, en de voetweg nr. 58, de Claereweg, in Sint-Denijs tussen de Beerbosstraat en de Vinkestraat, opgewaardeerd worden.

“Wij willen opnieuw een doorgang voor iedereen over deze historische voetwegen. Die waren destijds de weg van het gehucht de Gaai naar de molen Ter Claere en vormden een verdedigingslinie (Linne) bij de veldslagen eind zestiende eeuw. De Linnewegel werd stilaan verwaarloosd waardoor wandelaars en fietsers nu een omweg moeten maken langs de Vinkestraat. Op de ‘Dag van de Trage Weg 2022’ werd de Linnewegel bewandeld, maar de voetweg blijft deels ingenomen en moeilijk toegankelijk”, stelt Eddy Loosveldt van Natuurpunt.

“In deze legislatuur is voorlopig enkel de voetweg Saint-Cornil toegankelijk gemaakt” – Eddy Loosveldt

“Deze voetweg is slechts één van de probleemsituaties op het trage wegen-netwerk. Een ander voorbeeld is de Mortagneweg, die al jarenlang ontoegankelijk is. Een juridische procedure omwille van privébelangen steekt hier stokken in de wielen. Verder is er de in 2008 administratief officieel verlegde voetweg nr. 39 (Boschweg) in de Brouwerijstraat in Otegem die er in de praktijk nog altijd niet ligt of de Moensevoetweg ter hoogte van de Boeveriestraat in Sint-Denijs waar het laatste stukje al jarenlang is afgesloten, waardoor voetgangers een omweg moeten maken langs de drukke Moenstraat met veel autoverkeer en geen voetpad”, voegt Luc De Cuyper van de Werkgroep Trage Wegen eraan toe.

Herwaarderen

Volgens Loosveldt kunnen kleine ingrepen, met herstel van korte stukjes ingenomen of afgesloten voetwegen, vaak een langer trage wegen-traject herwaarderen en weer functioneel maken. “Het Vlaams Gemeentewegendecreet uit 2019 stelt expliciet de uitbouw van een fijnmazig netwerk van trage wegen tot doel. Ondanks grote verwachtingen en de voorziene budgetten in het Zwevegems meerjarenplan, is in deze legislatuur voorlopig enkel de voetweg Saint-Cornil opnieuw toegankelijk gemaakt.”

Natuurpunt Zwevegem vraagt om eindelijk resultaat te zien van het vele voorbereidend werk binnen en buiten de gemeentelijke Werkgroep Trage Wegen en om echt werk te maken van de herwaardering van de vele trage wegen in Zwevegem en van een fijnmazig netwerk van voetwegen.