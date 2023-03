Na einde van huidig schooljaar geen bushalte meer aan het VTI in de Zandstraat in Sint-Andries

De Lijn zal op 1 juli de bushalte aan het VTI in de Zandstraat in Sint-Andries supprimeren. Buurtbewoners en leerlingen hadden nochtans om een schuilhokje gevraagd, omdat veel scholieren er nu in regen en wind moeten wachten op de bus. Brugs gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA) noemt de beslissing van De Lijn onbegrijpelijk en onverstandig.

Een tijdje geleden vroeg Ilse Coopman op vraag van buurtbewoners en leerlingen zowel aan De Lijn als aan de Stad Brugge om een schuilhokje te plaatsen aan de bushalte VTI Zandstraat: “Veel schoolgaande jeugd moeten daar in regen en wind buiten op de bus staan wachten, wat voor hen echt niet aangenaam is.”

Schrappen

“De Lijn stuurde mij door naar de stad en uit het antwoord van het stadsbestuur blijkt dat De Lijn de halte VTI Zandstraat binnenkort helemaal zal schrappen. Dat vind ik een zeer onverstandige en onbegrijpelijke beslissing. De leerlingen van het VTI, die in grote aantallen de bus nemen, moeten dan helemaal richting Gistelsesteenweg, via de drukke Expresweg.”

“Dat wordt voor hen geen pretje met hun boekentas, sporttas of ander materiaal door regen en wind. Ik wil er dan bij het stadsbestuur ook voor pleiten om – tenminste bij het begin en het einde van de schooltijd – deze halte toch te bewaren. Laat de bussen op die piekuren dat ommetje maken en dring daarop aan bij De Lijn om dit aan te passen”, aldus Ilse Coopman.

Basisbereikbaarheid

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) maakt het schrappen van de bushalte deel uit van de uitvoering van het nieuwe openbaar vervoerplan voor de regio, dat het decreet ‘basisbereikbaarheid’ huldigt: “Bij het hertekenen van het stadsnet werd rekening gehouden met enkele basisperimeters. Het nieuwe plan diende budgetneutraal te zijn. Dat houdt minder lijnen maar een grotere frequentie in, dus meer bussen.”

“De nieuwe lijn 30 zal om de tien minuten door de Gistelsesteenweg rijden, met haltes aan Manitoba en Lange Munt. De leerlingen van het VTI zullen van die haltes gebruik moeten maken. Die zullen wel voorzien zijn van een schuilhuisje. Tijdens de schooluren worden versterkingsmomenten voorzien”, aldus Dirk De fauw.