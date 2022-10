“Knip” in Driekerkenstraat blijft voor commotie zorgen

Het buurtprotest rond de plannen van Stad Kortrijk om bij de heraanleg van de Driekerkenstraat in Bissegem het vervoer vanuit Marke te weren, lijken opnieuw tot een kookpunt te komen. Het actiecomité ‘Geen KNIK in de Driekerkenstraat’ plant een vredige protestactie voor de gemeenteraad van volgende maandag. Ze willen Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) met een stapel petities erop wijzen dat het ongenoegen over de plannen nog lang niet geluwd is.

Bredere voetpaden, extra bankjes en groen, een afremmende middenberm en ook een knip op het einde van de Driekerkenstraat, ter hoogte van de brug en autogroep Bartier. Dat betekent dat er over de brug over de Leie eenrichtingsverkeer zal gelden. Met andere woorden zal er geen inkomend verkeer meer zijn van Marke. En net die ingreep stoot een groep buurtbewoners en andere betrokkenen tegen de borst. De knip wordt door buurtbewoners gezien als een te drastische en bovenal onnodige maatregel. Het stadsbestuur countert die kritiek door te zeggen dat de knip ‘een keuze is voor de verkeersveiligheid’.

Hoe dan ook zorgen de plannen al bijna twee jaar voor de nodige protesten en die lijken opnieuw tot een kookpunt te komen. Het actiecomité ‘Geen KNIK in de Driekerkenstraat’ verzamelde de afgelopen maanden zowel online als offline een heleboel handtekeningen resoluut tegen de plannen van het stadsbestuur. De bedoeling is om deze op de volgende gemeenteraad te overhandigen aan de bevoegde schepen, Axel Weydts. Het doet wel de vraag rijzen hoeveel impact de petities zullen hebben, de plannen duiken immers de laatste fase in.

Afgelopen zaterdag werd de brug, die Bissegem en Marke met elkaar verbindt, geplaatst. Het plaatsen van de brug, die pas vanaf februari in gebruikt wordt genomen, is een sleutelmoment in de heraanleg van de Driekerkenstraat. Burgemeester Vandenberghe maakte van de gelegenheid gebruik om de knip nog eens extra in de verf te zetten. “Met de opening van de brug wordt dan meteen ook het eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Driekerkenstraat. Vanaf dan zal je enkel van Bissegem naar Marke kunnen rijden, maar niet meer omgekeerd. Dat moet dan via de Ring van Kortrijk”, klonk het zaterdag op een persmoment. Het actiecomité hoopt echter vurig die beslissing middels een stapel petities terug te kunnen draaien.

Vlaams Belang-bestuurder als woordvoerder

Tot voor kort was het de Bissegemse Rebecca Kint die woord voerde voor het actiecomité. Nu is het oud-NVA’er Marniek De Bruyne die het voortouw lijkt te nemen. Hij trad exact een week geleden toe tot het bestuur van Vlaams Belang Kortrijk en moet mee de inhoudelijke lijnen uitzetten bij de partij. Bij zijn aanstelling hekelde hij het gebrek aan burgerinspraak bij beslissingen van de stadscoalitie. Als binnenkomer bij zijn nieuwe partij kan zo’n protest aan de gemeenteraad wel tellen.