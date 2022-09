Kiwanis Hinterland schenkt doorgeefpakket lesmateriaal ‘Veilig Verkeer’

Kiwanis Hinterland steunt met hun serviceclub de drie vestigingen van BS De Negensprong: Koekelare, Bovekerke en De Mokker, met een doorgeefpakket aan lesmateriaal rond veilig verkeer.

Directrice Carla Crombé, was dan ook in haar nopjes. “Onze 565 leerlingen waarvoor we intekenden op het Octoplusplan, kunnen zo een praktisch traject doorlopen wat verkeersveiligheid betreft en dat bestaat uit verschillende pijlers.

Fietscontrole

Naast de Strapdag, is er een pijler ‘Flits’ genaamd. “Het is de bedoeling dat de leerlingen van herfst tot de krokusvakantie, voldoende zichtbaar zijn voor de andere wegebruikers in het verkeer”, vertelt directrice Carla Crombé. “Zo is er onder andere een fietscontrole door de politie en wordt er nagegaan of ze een fluohesje en een fietshelm dragen en of er reflectoren op de fiets aanwezig zijn. Begin juni krijgen ze les rond veilige verkeersroutes om met de fiets naar school te komen.” (EV)