Houd rekening met verkeershinder tijdens Koolskamp Koers: deze straten vermijd je best

Op vrijdag 16 september doorkruist Koolskamp Koers vier gemeenten waar er verkeershinder zal zijn. Koolskamp centrum is uiteraard ook het centrum van de koers. Vanaf 12.30 uur wordt de Tieltsestraat volledig afgesloten. Dit is vanaf de Kruiscalsyde in Pittem tot aan de kerk van Koolskamp. Het volledige centrum van Koolskamp is overigens te vermijden met de wagen.

Op de N50 is er vanaf 12.30 uur éénrichtingsverkeer. Dit is in de richting van Kortrijk vanaf de Schaapsdreefstraat in Zwevezele tot aan de Oude Posterij in Pittem. Het industrieterrein Moortelmeers blijft bereikbaar, maar enkel uit de richting van Kortrijk. Wie vanop de E403 in de richting van Tielt wil, moet de afrit Ardooie – Beveren nemen.

Op het hele parcours is er een parkeerverbod en dit is zowel in Koolskamp, Zwevezele, Pittem en Egem.

De aankomst van de koers is voorzien even na 17 uur, maar dan blijft de hinder nog een tijd duren. Er wordt verwacht dat de Kloosterstraat afgesloten blijft ter hoogte van De Zwaan. Er zal een wegomlegging voorzien worden.