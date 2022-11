Hinder naar aanleiding van CAPS Urban Cross

Voor de 4de editie van CAPS Urban Cross zakt de wereldtop van het vrouwen- en mannenveldrijden zaterdag opnieuw af naar Kortrijk. De organisatie is in handen van Golazo Sports in nauwe samenwerking met de stad Kortrijk.

Het parcours bevindt zich in de omgeving van het Koning Albertpark en Buda Beach. Zaterdag geldt er een parkeerverbod op enkele plaatsen ter hoogte van Koning Albertpark, Ijzerkaai, Diksmuidekaai, Damkaai, Abdijkaai, Vlaanderenkaai, Minister Liebaertlaan, in de Burgemeester Vercruysselaan aan beide kanten tussen het rondpunt aan de brug en de Roterijstraat en de Koning Leopold III-laan tussen Kuurnsesteenweg en Brugsesteenweg.

Autoverkeer vanaf de Brugsesteenweg en de Roterijstraat wordt omgeleid van de Brugsespoort naar de Gentsepoort via Brugsesteenweg- R8-Gentsesteenweg en omgekeerd. Minister Liebaertlaan wordt afgesloten ter hoogte van de Gentsesteenweg voor alle verkeer. De Groeningebrug wordt afgesloten vanaf vrijdag 19u tot en met zaterdagavond 23u. Het Budaeiland is niet te bereiken via de IJzerkaai of te verlaten via Dam. De parking Broeltorens kan niet gebruikt worden. Handelszaken in Burgemeester Vercruysselaan vanaf de Brugsesteenweg en de handelszaken in de Minister Liebaertlaan zijn enkel te voet en met de fiets bereikbaar. Het fietspad langs het Jaagpad kant Wikings is afgesloten vanaf kruispunt Den Hert. Het fietspad aan de Leie komende vanuit het centrum wordt afgesloten aan de Diksmuidekaai.

Info voor bewoners

Budaeiland is met de auto enkel te bereiken via de Budabrug en via de Guido Gezellestraat op vertoon van de bewonersbrief. Bewoners Minister Liebaertlaan, Vlaanderenkaai, Schutterstraat, Abdijkaai en Ijzerkaai kunnen parking Broeltorens gebruiken met vertoon van hun bewonersbrief. Er mag ook in aangrenzende parkeerzones geparkeerd worden. Parking onder de K-Tower blijft toegankelijk met vertoon van de bewonersbrief. Bewoners Koning Albertpark en Diksmuidekaai mogen in aangrenzende bewonerszones parkeren. Bijkomende bewonersbrieven voor een tweede wagen kunnen gevraagd worden via telefoonnummer 1777.