Herinrichting van Veldstraat als fietsstraatis begonnen

De openbare werken aan de herinrichting van het stuk Veldstraat tussen de Wielsbekestraat en de Rozenbergstraat zijn dinsdag begonnen. Ze moeten eind september klaar zijn.

De werken moeten de straat fietsvriendelijker maken. Dat is niet alleen veiliger, maar ook een aansporing voor ouders en kinderen om met de fiets naar school te komen. De Veldstraat is tijdens de werken afgesloten voor doorgaand verkeer, zowel voor auto’s en motors als voor fietsers. Er zijn afspraken gemaakt met de schooldirectie en de ouders voor het vormen van de rijen.

Aannemer Vuylsteke is begonnen met de opbraak en heraanleg van de wegverharding en de parkeerstroken. Daarna wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd en worden de huizen en straten op de nieuwe riolering aangesloten. Dan wordt de schoolomgeving veiliger gemaakt en krijgt de straat een fietsvriendelijker karakter. Finaal wordt er wat groen aangelegd.

In een eerste fase wordt er gewerkt vanaf de hoek Wielsbekestraat/Veldstraat tot aan het kruispunt Veldstraat/Rozenbergstraat. De aannemer start met de opbraak vanaf de school in stukken van een honderdtal meter. De voetpaden blijven zolang mogelijk behouden. Het einde van die fase is voorzien tegen het bouwverlof, op 15 juli. In fase twee volgen de werken vanaf het kruispunt Veldstraat/Rozenbergstraat. Het einde daarvan is voorzien voor eind september. De versnelde uitvoering komt er dankzij een extra Vlaamse subsidie. (CLY)