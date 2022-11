Grote Moerstraat in Sint-Andries krijgt een voetgangers- en fietserstunnel

Er komt een voetgangerstunnel in de Grote Moerstraat in Sint-Andries. De stad Brugge en Infrabel hebben hiertoe een overeenkomst gesloten. Dat kondigde burgemeester Dirk De fauw aan tijdens de gemeenteraad maandagavond. En tijdens Wintergloed komt er een voetgangersbrug aan het Brugse station.

Spoorwegmaatschappij Infrabel wil alle Brugse gelijkvloerse kruispunten afschaffen. In Sint-Andries zijn er nog twee plaatsen waar er een spoorwegovergang is: in de Grote Moerstraat en de Pastoriestraat. Tot nu toe dacht Infrabel enkel aan een tunnel voor auto’s tussen beide straten in, maar op vraag van de stad Brugge zal er een tweede tunnel voor fietsers en voetgangers onder de spoorwegovergang in de Grote Moerstraat aangelegd worden.

“Er zijn veel Bruggelingen die vanuit Sint-Andries naar het kanaal fietsen. Die moeten nu allemaal de sporen dwarsen. We hebben wel afgesproken met Infrabel dat de gelijkgrondse kruispunten pas afgeschaft worden, al de tunnels klaar zijn. Vermoedelijk zal dat niet voor 2025 of 2026 zijn”, aldus de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

En passant zei Dirk De fauw dat Brugge eerstdaags opnieuw een tijdelijke voetgangersbrug aan het station zal installeren, om de toevloed aan voetgangers tijdens Wintergloed veilig te laten oversteken.