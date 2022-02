Grote drukte aan tankstations: “Mensen willen nog vlug gaan tanken voor het morgen duurder wordt”

Morgen stijgen de benzineprijzen naar een absoluut Belgische record. Heel wat automobilisten trekken vandaag dan ook richting benzinestation, om hun voertuigen nog voor een laatste keer aan lage prijs te vullen.

Maximaal 1,92 euro voor een liter diesel en 1,86 euro voor een liter benzine. Wie vanaf morgen de wagen vol wil tanken moet daar diep voor in de buidel tasten. Historisch diep zelfs want nooit eerder zal brandstof zo duur zijn geweest. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne drijft de prijzen voor olie pijlsnel omhoog en dat voelen we dan ook aan de pomp.

Aanschuiven

In Menen was het vandaag aanschuiven geblazen bij meerdere tankstations, zoals Fournier in het stadscentrum. Zowel Belgen als Fransen vonden vlot hun weg naar de pomp en wie ook wilde tanken moest daarvoor heel wat geduld uitoefenen.

In Wevelgem was het dan weer aanschuiven aan de verschillende stations langs de Kortrijkstraat. Aan het DATS tankstation zorgde de lange rij aanschuivende voertuigen niet alleen voor frustratie bij de wachtende chauffeurs, het verkeer raakte er een tijdlang zelfs grondig door in de knoop.

“Er is een heel grote drukte aan de tankstations”, bevestigt Dats 24-woordvoerder Maarten Van Houdenhove. “Mensen willen nog vlug gaan tanken voor het morgen duurder wordt. En veel mensen denken dat door de oorlog in Oekraïne de prijzen nog gaan stijgen. Dat willen ze voor zijn.” Dats 24 is een dochter van de Colruyt-groep.

De grote drukte wordt ook bevestigd bij de uitbater van tankstations Maes. “Het is erg druk bij ons”, klinkt het bij de groep.

(CL/Belga)