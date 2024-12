Groene steps van Bolt verdwijnen uit Iepers straatbeeld

De groene steps van het bedrijf Bolt zullen volgend jaar niet meer te zien zijn in het Ieperse straatbeeld. Dat meldt Bolt in een kort persbericht.

“Het spijt ons te moeten aankondigen dat we vanaf 31 december 2024 stoppen met het aanbieden Bolt steps in Ieper”, klinkt het. “Zorg ervoor dat je je Bolt Balance of passen voor deze datum gebruikt, want na 31 december 2024 zal je je Bolt Balance niet meer kunnen gebruiken in Ieper.” De steps van Bolt zullen wel nog in andere steden, zoals Brugge en Gent, te vinden zijn.

Het inzetten van de deelsteps in Ieper werd vorig jaar ook al eens on hold gezet. Operator Bolt drukte toen de pauzeknop in door de stijgende energiekosten en het lagere gebruikt tijdens de winter. De steps kwamen echter terug, weliswaar werden ze toen iets duurder. Het ziet er nu naar uit dat de groene deelsteps voorgoed verdwijnen uit het Ieperse straatbeeld.